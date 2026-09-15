Así es el nuevo recorrido de la Línea 2 de colectivo por el Trambus
La modificación impacta en los ramales que circulan hacia Provincia frente los cambios de sentido de circulación por la llegada del Trambús.
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires oficializó una serie de modificaciones operativas y circulatorias en el barrio de Almagro y sus inmediaciones que obligan a modificar el trayecto habitual de la línea 2 de colectivos.
La medida, que responde al reordenamiento del tránsito y al avance de las obras para la implementación del Trambús T1, fue oficializada mediante la Resolución N.º 196/SECT/26, publicada este martes en el Boletín Oficial porteño.
El cambio en la traza del transporte público alcanza a los recorridos A y B en sentido hacia Las Heras y Avenida Eva Perón, en el partido de La Matanza:
Nuevo trayecto: Los colectivos desviarán por su ruta habitual hacia Avenida Boedo, continuando por Quito, Quintino Bocayuva y Avenida Rivadavia. Desde allí, ingresarán a los carriles exclusivos del Centro de Transbordo Flores a la altura de la calle Caracas, para luego retomar su camino habitual.
Sentido a Capital: Los trayectos de regreso con destino a Aduana y Central Costanera no sufrirán ningún tipo de modificación.
Jurisdicción: Al tratarse de una línea de transporte de jurisdicción nacional, la resolución del Ejecutivo porteño aclara que la efectivización del nuevo recorrido queda sujeta a la aprobación formal de la Secretaría de Transporte de la Nación.
Cambios de sentido en avenidas y calles de Almagro
Las modificaciones viales en la zona tienen como objetivo reordenar la circulación general y priorizar el transporte colectivo ante la llegada de la nueva unidad de movilidad urbana. Las alteraciones de mano abarcan los siguientes tramos:
Avenida La Plata: Pasa a tener sentido único de circulación de sur a norte, en el tramo comprendido entre Chaco/Quito y Avenida Rivadavia.
Avenida Hipólito Yrigoyen: Recupera el doble sentido de circulación en el tramo entre las calles Muñiz y José Mármol.
Calle José Mármol: Tendrá sentido único de norte a sur, entre Avenida Rivadavia e Hipólito Yrigoyen.
Calle Quito: Establece sentido único de oeste a este, entre Avenida La Plata y Muñiz.
Calle Pringles: Tendrá sentido único de norte a sur, en el tramo entre Lezica y Avenida Rivadavia.
Relocalización de la ciclovía y notificaciones oficiales
La alteración del sentido de circulación en la calle Quito repercute directamente en la infraestructura para ciclistas. La traza de la ciclovía bidireccional dispuesta entre Avenida La Plata y Muñiz será trasladada desde el margen sur hacia la calzada paralela y adyacente a la vereda norte, manteniendo su doble sentido de marcha.
El paquete de medidas coordinado por el Ministerio de Infraestructura porteño busca mejorar la fluidez de los desplazamientos vehiculares y fue notificado formalmente a las autoridades de las Juntas Comunales 5 y 6, como así también a las áreas de control de tránsito y transporte de la Ciudad.