Así es el nuevo recorrido de la Línea 2 de colectivo por el Trambus

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires oficializó una serie de modificaciones operativas y circulatorias en el barrio de Almagro y sus inmediaciones que obligan a modificar el trayecto habitual de la línea 2 de colectivos.

La medida, que responde al reordenamiento del tránsito y al avance de las obras para la implementación del Trambús T1, fue oficializada mediante la Resolución N.º 196/SECT/26, publicada este martes en el Boletín Oficial porteño.

Los cambios de sentido en las calles de Almagro obligarán a modificar el recorrido de la línea 2.

El cambio en la traza del transporte público alcanza a los recorridos A y B en sentido hacia Las Heras y Avenida Eva Perón, en el partido de La Matanza:

Nuevo trayecto: Los colectivos desviarán por su ruta habitual hacia Avenida Boedo, continuando por Quito, Quintino Bocayuva y Avenida Rivadavia. Desde allí, ingresarán a los carriles exclusivos del Centro de Transbordo Flores a la altura de la calle Caracas, para luego retomar su camino habitual.

Sentido a Capital: Los trayectos de regreso con destino a Aduana y Central Costanera no sufrirán ningún tipo de modificación.

Jurisdicción: Al tratarse de una línea de transporte de jurisdicción nacional, la resolución del Ejecutivo porteño aclara que la efectivización del nuevo recorrido queda sujeta a la aprobación formal de la Secretaría de Transporte de la Nación.

Cambios de sentido en avenidas y calles de Almagro





Las modificaciones viales en la zona tienen como objetivo reordenar la circulación general y priorizar el transporte colectivo ante la llegada de la nueva unidad de movilidad urbana. Las alteraciones de mano abarcan los siguientes tramos:

Avenida La Plata: Pasa a tener sentido único de circulación de sur a norte, en el tramo comprendido entre Chaco/Quito y Avenida Rivadavia.

Avenida Hipólito Yrigoyen: Recupera el doble sentido de circulación en el tramo entre las calles Muñiz y José Mármol.

Calle José Mármol: Tendrá sentido único de norte a sur, entre Avenida Rivadavia e Hipólito Yrigoyen.

Calle Quito: Establece sentido único de oeste a este, entre Avenida La Plata y Muñiz.

Calle Pringles: Tendrá sentido único de norte a sur, en el tramo entre Lezica y Avenida Rivadavia.

Relocalización de la ciclovía y notificaciones oficiales





La alteración del sentido de circulación en la calle Quito repercute directamente en la infraestructura para ciclistas. La traza de la ciclovía bidireccional dispuesta entre Avenida La Plata y Muñiz será trasladada desde el margen sur hacia la calzada paralela y adyacente a la vereda norte, manteniendo su doble sentido de marcha.

El paquete de medidas coordinado por el Ministerio de Infraestructura porteño busca mejorar la fluidez de los desplazamientos vehiculares y fue notificado formalmente a las autoridades de las Juntas Comunales 5 y 6, como así también a las áreas de control de tránsito y transporte de la Ciudad.



