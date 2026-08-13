Día del Niño: la promo de Cuenta DNI para ahorrar hasta 30% en juguetes, ropa y otros regalos
Cuenta DNI vuelve a ofrecer descuentos de hasta el 30% en la previa del Día del Niño 2026, con reintegros sin tope en algunas promociones para comprar juguetes, ropa y regalos en comercios adheridos.
A pocos días del Día del Niño, muchas familias empiezan a buscar alternativas para achicar el gasto en regalos sin resignar calidad ni cantidad. En ese contexto, Cuenta DNI, la billetera digital del Banco Provincia, vuelve a ubicarse entre las opciones más elegidas gracias a sus promociones bancarias vigentes.
La propuesta contempla hasta 30% de descuento, con un plus que la vuelve especialmente atractiva: en determinadas promociones no hay tope de reintegro. El beneficio apunta a incentivar el consumo en comercios adheridos y se suma a las estrategias que distintas entidades bancarias despliegan cada año.
Cómo acceder al 30% de descuento con Cuenta DNI
Para aprovechar el beneficio hace falta tener la aplicación Cuenta DNI y pagar directamente desde ahí en los comercios que participan de la promoción correspondiente.
El descuento funciona como una alternativa concreta para quienes tengan que salir a comprar regalos, sobre todo en rubros como jugueterías, indumentaria, librerías y otros comercios vinculados al consumo familiar.
Qué tener en cuenta antes de comprar
Uno de los puntos más atractivos de la campaña es la posibilidad de acceder a un ahorro de hasta 30% sin tope de reintegro, según las condiciones informadas.
"Sin tope" no significa que cualquier compra realizada con Cuenta DNI vaya a recibir automáticamente un 30% de devolución. Por eso, antes de cerrar una compra conviene chequear en la aplicación las promociones vigentes y confirmar que el comercio figure entre los participantes.
Otros beneficios de Cuenta DNI para agosto 2026
Además de la promoción especial por el Día del Niño, Cuenta DNI mantiene activo un cronograma de beneficios durante todo el mes:
- Comercios de cercanía: 20% de descuento de lunes a viernes, con tope de $6.000 semanales por persona y compra mínima de $30.000.
- Ferias y mercados bonaerenses: 40% todos los días, con tope de $6.000 semanales y compras desde $15.000.
- Garrafas: 40% todos los días, con tope mensual de $18.000 por persona y consumos desde $45.000.
- Universidades, clubes y entidades educativas: 40% todos los días, con tope de $6.000 semanales.
- Gastronomía: 25% los sábados y domingos, con tope de $8.000 semanales por persona.
- YPF Full: 25% los fines de semana en locales adheridos (no aplica a combustibles), con tope de $8.000 semanales.
- Marcas destacadas: 30% todos los días, con tope mensual de $15.000.
- Librerías de texto: 10% los lunes y martes, sin tope de reintegro.
- Farmacias y perfumerías: 10% los miércoles y jueves, sin tope de reintegro.
- Tarjetas de crédito vinculadas: hasta tres cuotas sin interés con QR en comercios adheridos fuera del rubro alimentos.