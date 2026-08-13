Día del Niño: la promo de Cuenta DNI para ahorrar hasta 30% en juguetes, ropa y otros regalos

A pocos días del Día del Niño, muchas familias empiezan a buscar alternativas para achicar el gasto en regalos sin resignar calidad ni cantidad. En ese contexto, Cuenta DNI, la billetera digital del Banco Provincia, vuelve a ubicarse entre las opciones más elegidas gracias a sus promociones bancarias vigentes.

La propuesta contempla hasta 30% de descuento, con un plus que la vuelve especialmente atractiva: en determinadas promociones no hay tope de reintegro. El beneficio apunta a incentivar el consumo en comercios adheridos y se suma a las estrategias que distintas entidades bancarias despliegan cada año.

Cómo acceder al 30% de descuento con Cuenta DNI

Para aprovechar el beneficio hace falta tener la aplicación Cuenta DNI y pagar directamente desde ahí en los comercios que participan de la promoción correspondiente.

El descuento funciona como una alternativa concreta para quienes tengan que salir a comprar regalos, sobre todo en rubros como jugueterías, indumentaria, librerías y otros comercios vinculados al consumo familiar.

Cuenta DNI dispara sus beneficios de cara al Día del Niño.

Qué tener en cuenta antes de comprar

Uno de los puntos más atractivos de la campaña es la posibilidad de acceder a un ahorro de hasta 30% sin tope de reintegro, según las condiciones informadas.

"Sin tope" no significa que cualquier compra realizada con Cuenta DNI vaya a recibir automáticamente un 30% de devolución. Por eso, antes de cerrar una compra conviene chequear en la aplicación las promociones vigentes y confirmar que el comercio figure entre los participantes.

Otros beneficios de Cuenta DNI para agosto 2026

Además de la promoción especial por el Día del Niño, Cuenta DNI mantiene activo un cronograma de beneficios durante todo el mes: