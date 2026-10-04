Así llegó la imagen de la Virgen de Luján a la Basílica, donde fue recibida por una multitud de fieles

Luego de una extensa jornada de peregrinación, la Virgen llegó a la Basílica de Luján, donde fue recibida por una multitud de fieles que esperaba su llegada para continuar con las celebraciones.

El arribo se convirtió en uno de los momentos más emotivos de la jornada, con cientos de personas reunidas alrededor del templo para acompañar el ingreso de la imagen y participar de la celebración religiosa.

La Virgen llegó después de ser acompañada durante la 52° Peregrinación Juvenil, que este año tuvo como lema "Madre, en tu abrazo nos reconocemos hermanos". El momento fue seguido por quienes llegaron al santuario después de recorrer el camino.

Según el cronograma, la Imagen Peregrina había llegado a las 5.15 al Segundo Puente, desde donde comenzó el tramo final hacia la Basílica, con una parada prevista a las 6.45 en la Plaza Manuel Belgrano antes de la Misa Central.

Una vez en el lugar, la imagen fue ubicada en el escenario preparado frente a la Basílica, donde se realizó la celebración central. Desde allí, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, encabezó la misa ante los peregrinos que participaron de la jornada.

El arribo de la Virgen quedó registrado en las imágenes de la transmisión oficial del Santuario de Luján, que mostró parte de su recorrido desde Liniers y su paso por distintas localidades de la zona oeste hasta su llegada a la Basílica, donde fue colocada en el escenario para la celebración religiosa.