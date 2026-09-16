Así miles de fieles renovaron su pacto de fe con la Virgen del Milagro

La ciudad de Salta vivió una nueva jornada de profunda devoción con la tradicional procesión en honor al Señor y la Virgen del Milagro. Desde las primeras horas del martes, los peregrinos colmaron las calles para ser parte de una de las expresiones de fe más importantes del país. Alrededor de 680 mil fieles se congregaron para manifestar su fe y amor a los Patrones Tutelares del norte argentino.

La columna principal comenzó su marcha alrededor de las 15, acompañada por familias enteras y peregrinos provenientes de distintos puntos de Salta, Jujuy y otras provincias vecinas. Muchos de ellos completaron largas travesías a pie para cumplir con sus promesas, agradecer o renovar su pacto de fe.

Las actividades arrancaron con la salida de la Cruz Mayor, la Virgen de las Lágrimas, la Virgen del Milagro y el Señor del Milagro hacia la explanada de la Catedral, acompañadas por el tradicional repique de campanas.

Desde allí, la marea humana peregrinó hasta el Monumento 20 de Febrero, escenario de la ceremonia central presidida por el arzobispo de Salta, monseñor Mario Cargnello. Al pie del monumento, el prelado recordó que el lema de este año fue: "Señor del Milagro, Tú eres nuestra paz. Oramos para recibirla y servimos para darla".

Durante el recorrido se vivieron momentos de intensa emoción con muestras de agradecimiento marcaron el paso de las imágenes patronales. Además, participaron tanto devotos arraigados a la tradición de toda la vida como personas que llegaron por primera vez tras superar momentos difíciles.

Antes de la renovación del Pacto de Fidelidad, monseñor Cargnello ofreció un discurso de fuerte contenido social y político ante la presencia de la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, y el gobernador provincial, Gustavo Sáenz.

"Estamos divididos entre hermanos, en nuestras familias y en nuestro país, pero en lo profundo del corazón anhelamos la paz. Cristo es la fuente más pura de la paz que necesitamos", señaló el arzobispo, quien también advirtió sobre el daño de la mentira y la difamación en la política y la economía.

Luego, el pastor instó a los jóvenes a no ceder ante posturas efímeras y a construir proyectos de vida arraigados en el amor y el compromiso familiar.

Miles de peregrinos retomaron el pacto de fidelidad con el Señor y la Virgen del Milagro en Salta.

En uno de los tramos más enérgicos de su homilía, calificó al negocio de las drogas de genocida y exigió ponerle fin: "El narcotráfico es genocida y ser cómplices de ese negocio infame es un pecado gravísimo. En nombre de los jóvenes atrapados en esa esclavitud y de las familias que lloran e impotentes piden ayuda, digamos basta".

Asimismo, el prelado propuso tres tareas esenciales para la sociedad y la dirigencia:

Promover un lenguaje de paz: Abandonar los discursos de odio y dominación para construir armonía comunitaria. Proteger a la familia: Revalorizarla como núcleo formador de valores y contención para niños y ancianos. Trabajar por la justicia: Combatir la corrupción en todas sus formas y erradicar la impunidad. "Seamos capaces de soñar en una Argentina mejor, inspirándonos en el ejemplo de los peregrinos que transforman a Salta con su esfuerzo y solidaridad", expresó.

Mensaje papal





La celebración también contó con la participación del nuevo nuncio apostólico en Argentina, monseñor Michael Wallace Banach, quien presidió la Misa Estacional en la Catedral Basílica y transmitió un mensaje enviado por el Papa León XIV: "Dios y el Papa los ama".

Tras los mensajes, se procedió a la renovación del Pacto de Fidelidad, donde la multitud reafirmó su compromiso religioso. Luego de que la banda militar del Ejército, "Coronel Bonifacio Ruiz de los Llanos", interpretara el Himno Nacional, las imágenes iniciaron su regreso al santuario.

El cierre estuvo marcado por una emotiva lluvia de pétalos y el tradicional desfile de pañuelos blancos con el que miles de fieles despidieron a las sagradas imágenes hasta el próximo año, coronando una jornada inolvidable de fe y devoción en el norte argentino.



