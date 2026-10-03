Así salió la Virgen hacia la Basílica de Luján

A las 9.46 de este sábado se produjo de uno de los momentos más emotivos y esperados de la 52° Peregrinación a Luján: se trata de la salida de la Virgen desde el Santuario de San Cayetano, del barrio de Liniers, hacia la Basílica lujanera.

A pesar de la intensa lluvia que cayó en la mañana de este sábado, las personas se reunieron en la puerta de la iglesia ubicada sobre la calle Cuzco al 100 para acompañar la salida de la Virgen de Luján.

El instante emotivo tuvo su comienzo cuando un grupo de hombres llevaba a la Virgen sobre sus espaldas acompañados de una larga bandera argentina, que vestía a la deidad. Estuvo acompañada de sonidos de los bombos, gritos y papelitos que cayeron a cada paso.

Muchas personas aprovecharon para tocar la imagen, que iba cubierta por un plástico para protegerla de la lluvia que cayó en ese momento, además de pedirle y agradecerle por su protección.

Emoción a la salida de Liniers

Al grito de ¡Viva la Virgen!, la caravana de hombres y mujeres peregrinas comenzaron con el largo camino de 60 kilómetros que separan al barrio de Liniers de la Basílica lujanera y que tuvo su inicio sobre la extensa avenida Rivadavia y sus postas de asistencia.

Una de las mujeres que se acercó a tocar la imagen le comentó a Crónica TV: "Estoy emocionada y mucho más lo estaré cuando llegue porque la Virgen es muy importante para mí y la familia. Le pido por todos los argentinos, que todos puedan tener una mejor vida".

Se espera más de un millón de peregrinos caminando hacia Luján (Captura de TV).

Por otra parte, estas son las principales paradas que encontrarán los feligreses para poder recibir asistencia desde el barrio de Liniers a la Basílica: en Morón (Juan de Azopardo e Irigoyen), Merlo (Corrientes y Mitre), Francisco Álvarez (Mitre 9752), General Rodríguez (Esteban Echeverría y Ruta 7) y Primer Puente (cruce de la Ruta 6 y Ruta 7).