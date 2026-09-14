Asignación por Embarazo: cuánto se cobra en septiembre y el pago extra con Tarjeta Alimentar

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comenzó con los depósitos correspondientes a la Asignación por Embarazo para Protección Social (AUE).

Durante septiembre, el organismo aplica una actualización del 2,11% sobre las asignaciones, según la movilidad vinculada al IPC.

La prestación busca garantizar una cobertura económica para personas gestantes desde el inicio del embarazo, junto con los beneficios alimentarios correspondientes.

¿Cuánto cobran las titulares de la Asignación por Embarazo en septiembre?





La AUE tiene durante septiembre un valor bruto de $154.031, actualizado por la movilidad vigente.

Del total, la ANSES acredita el 80%, equivalente a $123.224,80 mensuales en la cuenta bancaria de la beneficiaria.

El 20% restante, equivalente a $30.806,20, queda retenido y se acumula hasta la finalización del embarazo.

Ese monto acumulado se liquida posteriormente tras presentar la documentación sanitaria y la partida de nacimiento correspondiente.

¿Qué extras cobra la Asignación por Embarazo?





Las titulares de la AUE incorporan automáticamente la Tarjeta Alimentar desde el tercer mes de gestación, siempre que el embarazo esté acreditado en los sistemas de la ANSES.

Durante septiembre, este complemento alcanza los $72.250 y se suma al pago mensual de la asignación.

De esta manera, una titular de la AUE puede recibir $195.474,80 de bolsillo durante septiembre, al sumar los $123.224,80 de la prestación y los $72.250 alimentarios.

Para acceder a la prestación, las personas gestantes deben cumplir las condiciones socioeconómicas establecidas por la ANSES.

Entre ellas se encuentran:

Estar desempleada.

Ser trabajadora informal.

Monotributista social o empleada de casas particulares.

También deben acreditar residencia en Argentina y estar inscriptas en el Programa Sumar, además de cumplir con los controles médicos establecidos.

Las beneficiarias de la Asignación por Embarazo reciben, además de la prestación, extras como la Prestación Alimentar y el Complemento Leche.

Fechas de cobro para la Asignación por Embarazo en septiembre





El calendario de la ANSES se organiza según el último número del DNI de cada titular: