Asignación por Embarazo: montos con aumento, extras y fechas de cobro

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) prepara los pagos de la Asignación por Embarazo correspondientes a octubre.

La prestación tendrá una actualización del 1,66% por movilidad aplicada sobre las asignaciones administradas por el organismo.

El calendario comenzará el viernes 9 de octubre y finalizará el viernes 23, según la terminación del DNI.

El lunes 12 no habrá acreditaciones debido al feriado nacional por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

¿Cuáles son los montos actualizados de octubre?





Con el aumento del 1,66%, la Asignación por Embarazo tendrá nuevos valores durante octubre de 2026.

Asignación por Embarazo, 80%: $125.270,40.

$125.270,40. 20% retenido: $31.317,60.

$31.317,60. Valor total de la prestación: $156.588.





El 20% restante se acumula y puede solicitarse posteriormente mediante la documentación correspondiente para acreditar los requisitos establecidos.

Para cobrar ese porcentaje, la beneficiaria debe completar el formulario de Acreditación de la Asignación por Embarazo para Protección Social.

El formulario contempla un rubro que completa el médico, otro destinado a los datos personales y un tercero cuando existe representante.

Una vez firmado, debe presentarse en una oficina de la ANSES con turno previo para solicitar el porcentaje acumulado.

En octubre, la Asignación Universal por Embarazo será de $125.270,40.

Calendario de pagos para la Asignación por Embarazo





Las fechas de octubre estarán distribuidas durante diez jornadas, según el último número del DNI de cada beneficiaria.

9 de octubre: DNI terminado en 0.

DNI terminado en 0. 13 de octubre: DNI terminado en 1.

DNI terminado en 1. 14 de octubre: DNI terminado en 2.

DNI terminado en 2. 15 de octubre: DNI terminado en 3.

DNI terminado en 3. 16 de octubre: DNI terminado en 4.

DNI terminado en 4. 19 de octubre: DNI terminado en 5.

DNI terminado en 5. 20 de octubre: DNI terminado en 6.

DNI terminado en 6. 21 de octubre: DNI terminado en 7.

DNI terminado en 7. 22 de octubre: DNI terminado en 8.

DNI terminado en 8. 23 de octubre: DNI terminado en 9.





El cronograma contempla el feriado del 12 de octubre, por lo que los pagos se retoman desde el martes 13.

Los extras que pueden sumarse al cobro





Además de la AUE, las beneficiarias pueden acceder a programas destinados a reforzar la alimentación durante el embarazo.

La Prestación Alimentar mantiene un monto de $72.250 para embarazadas desde el tercer mes que cobran la Asignación por Embarazo.

El Complemento Leche del Plan 1000 Días subirá a $59.063 y corresponde también durante el embarazo.

Prestación Alimentar: $72.250.

$72.250. Complemento Leche: $59.063.

$59.063. AUE en mano: $125.270,40.

$125.270,40. Total posible con ambos extras: $256.583,40.





Los adicionales se acreditan junto con la asignación cuando la beneficiaria cumple las condiciones previstas para cada programa.