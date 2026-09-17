Asignación por Maternidad: cómo calcular el monto y en qué fechas de septiembre se deposita

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa con el depósito de la Asignación por Maternidad, destinada a las trabajadoras que deben interrumpir sus tareas por la licencia correspondiente al nacimiento.

A diferencia de otras prestaciones familiares, este beneficio no cuenta con un monto fijo establecido para todas las titulares.

El importe se determina según la remuneración de cada trabajadora y se abona durante los 90 días que dura habitualmente la licencia por maternidad.

Asignación por Maternidad: ¿Cómo se calcula el monto?





La prestación equivale al sueldo bruto que la trabajadora debería percibir durante su licencia, por lo que no existe una cifra general.

El importe depende del salario declarado y de la situación laboral de cada beneficiaria alcanzada por el programa.

Por ejemplo, una trabajadora con un sueldo bruto de $800.000 recibirá una asignación calculada sobre ese ingreso. Otra empleada con una remuneración diferente tendrá un importe acorde con su propio salario bruto.

De esta manera, la ANSES reemplaza durante la licencia el ingreso que la persona habría percibido si continuara trabajando.

La Asignación por Maternidad continúa vigente durante septiembre y la ANSES recordó a sus beneficiarias cómo calcular el monto.

Cronograma de pagos para la Asignación por Maternidad





La Asignación por Maternidad está disponible desde el 10 de septiembre de 2026 para todas las terminaciones de DNI.

A diferencia de la AUH, la Asignación por Embarazo y las jubilaciones, el pago no se divide diariamente según el último número del documento.

Por eso, las titulares no deben esperar una fecha determinada exclusivamente por la terminación de su DNI. La acreditación se vincula con el período de licencia reconocido por la ANSES y tiene un esquema propio de pago.

La duración habitual del beneficio es de 90 días, aunque existen situaciones especiales contempladas por la normativa. En caso de nacimiento de un hijo con síndrome de Down, la asignación puede extenderse hasta 270 días, de acuerdo con las condiciones correspondientes.

¿A quiénes les corresponde la Asignación por Maternidad?





Pueden acceder al beneficio las siguientes trabajadoras:

Trabajadoras en relación de dependencia , incluidas las rurales y de temporada.

, incluidas las rurales y de temporada. Trabajadoras de casas particulares registradas.

registradas. Trabajadoras que estén cobrando una prestación de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART).





Entre los requisitos principales se encuentran:

Tener 12 semanas de gestación o más al momento de realizar la gestión.

al momento de realizar la gestión. Contar con una antigüedad mínima de tres meses al inicio de la licencia.

al inicio de la licencia. Presentar la documentación correspondiente y acreditar el embarazo mediante el certificado requerido.

En el caso del personal de casas particulares, además, debe acreditarse el registro de la relación laboral ante ARCA y presentar la documentación específica.

¿Cómo iniciar el trámite de la Asignación por Maternidad?





1) Acreditá tus datos personales: revisá si tus datos personales y vínculos familiares están actualizados en la aplicación de Mi ANSES. Si no están actualizados, presentá las partidas de nacimiento de tus hijos, el certificado de matrimonio o convivencia y los DNI del grupo familiar.

2) Completá el formulario: completá el formulario correspondiente siguiendo las indicaciones que se encuentran en el apartado Documentación.

3) Ingresá en Atención Virtual: seleccioná la opción Asignación por Maternidad y seguí los pasos que figuran en el sistema.