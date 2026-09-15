Cómo cobrar la Asignación por Matrimonio de ANSES y cuáles son los requisitos

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) mantiene vigentes las Asignaciones de Pago Único (APU), una línea de asistencia económica que incluye la Asignación por Matrimonio.

Este beneficio consiste en un monto fijo en dinero que se liquida por única vez a aquellas personas que hayan formalizado su enlace civil.

Una de las particularidades más importantes es que ambos cónyuges pueden solicitar el cobro individualmente, siempre que cada uno cumpla de forma independiente con los requisitos de la ANSES y se encuentre registrado en el sistema del organismo.

¿Quiénes pueden solicitar la Asignación por Matrimonio?





El beneficio está destinado a los trabajadores y titulares que se encuentren en las siguientes situaciones laborales o de cobro:

Trabajadores registrados en relación de dependencia (sujetos a los topes de ingresos del grupo familiar).

Titulares de la Ley de Riesgos del Trabajo (LRT).

Personas que cobren la Prestación por Desempleo .

Titulares de la Pensión Honorífica de Veterinarios de Guerra .

Beneficiarios de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo.

Asignación por Matrimonio: cómo cobrarla y cuáles son los requisitos.

Requisitos y plazo clave para hacer el trámite





Para que la ANSES apruebe la acreditación del dinero en la cuenta bancaria, se deben tener en cuenta las siguientes condiciones:

Plazo límite: el trámite puede realizarse a partir de los 2 meses de celebrado el matrimonio y hasta un máximo de 2 años posteriores a la fecha del acta civil.

Ingresos familiares: el total de los ingresos del grupo familiar (y el de cada integrante individual) no debe superar los topes máximos vigentes fijados por la ANSES al momento de la boda.

Antigüedad laboral: en el caso de los trabajadores en relación de dependencia, se exige una antigüedad mínima y continuada de 6 meses en su empleo al momento de casarse.

Paso a paso: cómo solicitar el trámite en la ANSES





El procedimiento puede gestionarse de forma presencial con turno previo o de manera 100% virtual a través del canal de Atención Virtual con Clave de la Seguridad Social: