Cómo cobrar la Asignación por Matrimonio de ANSES y cuáles son los requisitos
El organismo previsional otorga un beneficio económico de pago único para quienes hayan contraído matrimonio. Cuáles son los requisitos, la documentación necesaria y el plazo límite para realizar el trámite.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) mantiene vigentes las Asignaciones de Pago Único (APU), una línea de asistencia económica que incluye la Asignación por Matrimonio.
Este beneficio consiste en un monto fijo en dinero que se liquida por única vez a aquellas personas que hayan formalizado su enlace civil.
Una de las particularidades más importantes es que ambos cónyuges pueden solicitar el cobro individualmente, siempre que cada uno cumpla de forma independiente con los requisitos de la ANSES y se encuentre registrado en el sistema del organismo.
¿Quiénes pueden solicitar la Asignación por Matrimonio?
El beneficio está destinado a los trabajadores y titulares que se encuentren en las siguientes situaciones laborales o de cobro:
Trabajadores registrados en relación de dependencia (sujetos a los topes de ingresos del grupo familiar).
Titulares de la Ley de Riesgos del Trabajo (LRT).
Personas que cobren la Prestación por Desempleo.
Titulares de la Pensión Honorífica de Veterinarios de Guerra.
Beneficiarios de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo.
Requisitos y plazo clave para hacer el trámite
Para que la ANSES apruebe la acreditación del dinero en la cuenta bancaria, se deben tener en cuenta las siguientes condiciones:
Plazo límite: el trámite puede realizarse a partir de los 2 meses de celebrado el matrimonio y hasta un máximo de 2 años posteriores a la fecha del acta civil.
Ingresos familiares: el total de los ingresos del grupo familiar (y el de cada integrante individual) no debe superar los topes máximos vigentes fijados por la ANSES al momento de la boda.
Antigüedad laboral: en el caso de los trabajadores en relación de dependencia, se exige una antigüedad mínima y continuada de 6 meses en su empleo al momento de casarse.
Paso a paso: cómo solicitar el trámite en la ANSES
El procedimiento puede gestionarse de forma presencial con turno previo o de manera 100% virtual a través del canal de Atención Virtual con Clave de la Seguridad Social:
Revisar los datos: verificar que los datos personales y los vínculos familiares estén actualizados en Mi ANSES.
Reunir la documentación: presentar el Documento Nacional de Identidad (DNI) de ambos cónyuges y el Acta o Certificado de Matrimonio.
Iniciar la solicitud: iniciar la gestión desde la sección de Asignaciones de Pago Único en la plataforma oficial o solicitar turno para ser atendido en una oficina del organismo.