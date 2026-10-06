Asignaciones para monotributistas: montos confirmados y cuáles se pueden cobrar

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó los nuevos valores del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF).

La actualización del 1,66% rige para octubre de 2026 y alcanza a los trabajadores monotributistas.

Las categorías más bajas pueden acceder a asignaciones por hijo y prenatal, mientras otras tienen coberturas más limitadas.

Monotributistas: ¿A qué asignaciones de la ANSES pueden acceder?





El esquema diferencia las prestaciones disponibles según la categoría correspondiente al trabajador monotributista.

Categorías A a G: Hijo, Prenatal, Hijo con Discapacidad y Ayuda Escolar Anual.

Categorías H a K: Hijo con Discapacidad y Ayuda Escolar por Discapacidad.

Trabajadores autónomos: no cobran asignaciones familiares mensuales bajo este régimen.

¿Cuánto cobra un monotributista por hijo y prenatal?





Los montos correspondientes a la Asignación Familiar por Hijo y Prenatal dependen de la categoría del monotributo.

Categoría A: $78.304 por Hijo y $78.304 por Prenatal.

Categoría B: $52.821 por Hijo y $52.821 por Prenatal.

Categorías C a G: $16.487 por Hijo y $16.487 por Prenatal.

Categorías H a K: no acceden a Hijo ni Prenatal.

La actualización surge de la movilidad del 1,66% establecida por la Resolución 283/2026.

Los monotributistas pueden acceder a distintas asignaciones de la ANSES, de acuerdo a su categoría de ingresos.

¿Cuánto se cobra por un hijo con discapacidad?





La Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad tiene un alcance más amplio dentro del monotributo.

A diferencia de la prestación general por hijo, esta asignación está disponible para las categorías A, B y C a K.

Categoría A: $254.943.

Categoría B: $180.358.

Categorías C a K: $113.829.

Ayuda Escolar Anual: $55.672 por hijo.

Ayuda Escolar por Discapacidad: $55.672 por hijo.

De esta manera, las categorías superiores, que no cobran la asignación familiar general, mantienen cobertura específica por discapacidad.

Calendario de pagos de octubre para monotributistas





La ANSES distribuye los pagos del SUAF durante octubre según el último número del DNI del titular.

El cronograma previsto para los trabajadores independientes contempla diez jornadas de acreditación.

8 de octubre: DNI terminado en 0.

9 de octubre: DNI terminado en 1.

12 de octubre: DNI terminado en 2.

13 de octubre: DNI terminado en 3.

14 de octubre: DNI terminado en 4.

15 de octubre: DNI terminado en 5.

16 de octubre: DNI terminado en 6.

19 de octubre: DNI terminado en 7.

20 de octubre: DNI terminado en 8.

21 de octubre: DNI terminado en 9.

Los monotributistas pueden verificar la prestación asignada y sus datos laborales desde Mi ANSES.

Para hacerlo, deben ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social y consultar la información correspondiente.