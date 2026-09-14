Atención, AUH: cómo verificar los datos en Mi ANSES para no perder la asignación
La ANSES recordó a los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo cómo revisar que sus datos personales y familiares estén correctamente registrados en el sistema.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) permite a los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) consultar la información que figura en sus registros sin necesidad de trasladarse hasta una oficina.
El procedimiento se realiza desde la plataforma Mi ANSES y permite verificar diferentes datos vinculados con la prestación.
Mantener esta información actualizada resulta importante porque los registros del organismo se utilizan para realizar distintos trámites y gestiones relacionados con los beneficios sociales.
Por ese motivo, la ANSES recomienda a las familias revisar periódicamente que los datos personales y del grupo familiar sean correctos.
AUH: ¿Cómo verificar los datos personales en Mi ANSES?
Desde la plataforma Mi ANSES, quienes reciben la AUH pueden consultar distintos datos que forman parte de su información previsional y familiar. Entre ellos se encuentran:
- Los integrantes del grupo familiar.
- Número de teléfono y correo electrónico.
- Domicilio registrado.
Para realizar la consulta de manera online, el titular debe ingresar a Mi ANSES utilizando su número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.
Una vez iniciada la sesión, es necesario ingresar en el apartado "Información personal". Desde allí se pueden consultar dos opciones principales.
- Domicilio y datos de contacto
En este apartado aparecen el domicilio, el número de teléfono y la dirección de correo electrónico que figuran registrados en la ANSES.
Se trata de información relevante porque estos datos pueden utilizarse para enviar notificaciones relacionadas con la AUH y otros trámites del organismo.
- Datos personales y familiares
Esta sección permite consultar la información correspondiente al titular y los integrantes que forman parte de su grupo familiar.
Revisar estos datos permite detectar posibles errores en nombres, vínculos familiares u otra información registrada, especialmente cuando hubo cambios en la composición del hogar o en los datos personales.
Puntos a tener en cuenta sobre la actualización de datos de la AUH
La información registrada en Mi ANSES cumple una función importante para diferentes trámites vinculados con la prestación. Por eso, mantenerla actualizada puede evitar inconvenientes administrativos.
Algunos aspectos que conviene tener presentes son:
- La información se utiliza en trámites relacionados con la AUH: los datos registrados forman parte de los antecedentes que consulta el organismo al gestionar distintas prestaciones.
- Es importante corregir los errores cuanto antes: si aparece información desactualizada o incorrecta, conviene solicitar la modificación para evitar posibles observaciones o demoras.
- La actualización puede realizarse de manera virtual: una de las alternativas disponibles es utilizar el servicio de Atención Virtual de ANSES.
- También existe la opción presencial: la modificación puede solicitarse en cualquiera de las oficinas del organismo.
- El cambio no es inmediato: ANSES indica que la actualización de datos puede demorar aproximadamente 60 días.
Por este motivo, es conveniente revisar la información con anticipación, especialmente antes de iniciar una gestión vinculada con la asignación o realizar otro trámite ante la ANSES.
Fechas de cobro de la AUH en septiembre
El calendario de pagos de septiembre establece que las acreditaciones de la Asignación Universal por Hijo se realizan de acuerdo con la terminación del DNI del titular.
Las fechas correspondientes son:
- DNI terminado en 0: martes 8 de septiembre.
- DNI terminado en 1: miércoles 9 de septiembre.
- DNI terminado en 2: jueves 10 de septiembre.
- DNI terminado en 3: viernes 11 de septiembre.
- DNI terminado en 4: lunes 14 de septiembre.
- DNI terminado en 5: martes 15 de septiembre.
- DNI terminado en 6: miércoles 16 de septiembre.
- DNI terminado en 7: jueves 17 de septiembre.
- DNI terminado en 8: viernes 18 de septiembre.
- DNI terminado en 9: lunes 21 de septiembre.