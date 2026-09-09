Atención: cambia la Prestación por Desempleo en septiembre, ¿cuánto se cobra y quiénes pueden acceder?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó los nuevos valores correspondientes a la Prestación por Desempleo para septiembre de 2026.

La actualización se produce a partir de la modificación del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) y establece tanto un piso como un tope para el monto que pueden recibir quienes quedaron sin trabajo.

Esta asistencia económica está destinada a trabajadores en relación de dependencia que perdieron su empleo por motivos ajenos a su voluntad. Entre las situaciones contempladas se encuentran los despidos sin causa justificada, la finalización de contratos y otras circunstancias que provocan la desvinculación laboral.

Prestación por Desempleo: cuáles son los montos que perciben los trabajadores en septiembre

La Prestación por Desempleo se calcula sobre el Salario Mínimo, Vital y Móvil y equivale al 75% del mejor sueldo percibido durante los seis meses anteriores al despido. Sin embargo, el organismo establece límites para el beneficio: no puede ser inferior al 50% del salario mínimo ni superar el 100% de ese valor.

Para septiembre de 2026, los montos quedan establecidos de la siguiente manera:

Monto mínimo: $191.900.

$191.900. Monto máximo: $383.800.





El nuevo esquema está relacionado con la actualización del SMVM, que desde el 1° de septiembre quedó fijado en $383.800 mensuales. La medida fue establecida por la Resolución 4/2026 del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el SMVM, que también determinó aumentos escalonados para los meses siguientes.

En septiembre, los beneficiarios de la Prestación por Desempleo podrán cobrar un monto mínimo de $191.900 y un monto máximo de $383.800.

¿Quiénes pueden cobrar la Prestación por Desempleo?

La asistencia está destinada principalmente a trabajadores que fueron desvinculados de su empleo por causas que no dependieron de su voluntad. También pueden quedar alcanzados trabajadores eventuales, de temporada y de la construcción que cumplan con las condiciones específicas.

Para comenzar el trámite, ANSES establece los siguientes requisitos según la modalidad laboral:

Trabajadores permanentes: deben acreditar al menos 6 meses de aportes durante los 3 años anteriores al despido.

deben acreditar al menos 6 meses de aportes durante los 3 años anteriores al despido. Trabajadores eventuales o de temporada: deben haber trabajado más de 90 días durante el último año.

deben haber trabajado más de 90 días durante el último año. Trabajadores de la construcción: necesitan un mínimo de 8 meses de aportes durante los 2 años previos al cese laboral.





Cuáles son los requisitos y cómo tramitar la Prestación por Desempleo

Los trabajadores que cumplan con las condiciones deben realizar el trámite ante ANSES. Una alternativa es presentarse personalmente en una oficina del organismo, siempre con turno previo. También existe la posibilidad de gestionarlo de manera virtual mediante el servicio de Atención Virtual, para lo cual es necesario contar con la Clave de la Seguridad Social.

Entre la documentación básica requerida se encuentra:

DNI , original y copia.

, original y copia. Documentación que permita demostrar la situación de desempleo, también en original y copia.





En el caso de un despido sin justa causa, se puede presentar el telegrama de despido, una carta documento o una nota de despido con firma certificada del empleador.