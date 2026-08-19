Atención: hay alerta amarilla por lluvias y vientos en 7 provincias, ¿qué localidades están bajo aviso?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó su pronóstico y emitió una serie de alertas meteorológicas para este miércoles 19 de agosto en distintas zonas del país. Los avisos anticipan condiciones adversas asociadas a lluvias fuertes y persistentes, además de vientos intensos en algunas regiones.

Ambas alertas son de nivel amarillo, una categoría que advierte sobre posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas.

Alerta meteorológica por lluvias: en qué provincias rige el aviso

El SMN detalló que Jujuy, Salta, Formosa, Chaco, Santa Fe y Corrientes se encuentran bajo alerta amarilla por lluvias fuertes y persistentes. Para las zonas alcanzadas, el organismo prevé precipitaciones que podrían acumular entre 40 y 70 milímetros, aunque estos valores pueden ser superados de manera puntual.

El escenario meteorológico también estaría relacionado con la evolución de un sistema de bajas presiones. Según información difundida por sitios especializados, "hasta el jueves se va a estar desarrollando en forma lenta una ciclogénesis, con un sistema frontal semiestacionario actualmente sobre el noreste argentino", situación que favorecería el desarrollo de tormentas en la región.

Dentro de las provincias alcanzadas, estas son algunas de las localidades y departamentos comprendidos por el aviso:

Santa Fe: General Obligado, San Javier y Vera.

General Obligado, San Javier y Vera. Chaco: Chacabuco, Comandante Fernández, Doce de Octubre, Dos de Abril, Fray Justo Santa María de Oro, General Belgrano, Independencia, Libertador General San Martín, Mayor Luis Jorge Fontana, Nueve de Julio, O'Higgins, Presidencia de la Plaza, Quitilipi, San Lorenzo, Sargento Cabral, Tapenagá, Veinticinco de Mayo, Maipú, sudeste de Almirante Brown y sudeste de General Güemes.

Chacabuco, Comandante Fernández, Doce de Octubre, Dos de Abril, Fray Justo Santa María de Oro, General Belgrano, Independencia, Libertador General San Martín, Mayor Luis Jorge Fontana, Nueve de Julio, O'Higgins, Presidencia de la Plaza, Quitilipi, San Lorenzo, Sargento Cabral, Tapenagá, Veinticinco de Mayo, Maipú, sudeste de Almirante Brown y sudeste de General Güemes. Formosa: Formosa, Laishí, Pilagás, Pilcomayo y Pirané.

Formosa, Laishí, Pilagás, Pilcomayo y Pirané. Corrientes: General Alvear, Paso de los Libres, San Martín, Santo Tomé, Concepción, Curuzú Cuatiá, Mercedes, San Roque y Sauce.





El SMN emitió dos alertas de nivel amarillo por lluvias y vientos en 7 provincias.

Alerta meteorológica por vientos: en qué provincias rige el aviso

Además de las lluvias, el SMN mantiene una alerta amarilla por vientos para sectores de Salta y Jujuy. El organismo prevé vientos provenientes del sector oeste con velocidades de entre 50 y 70 km/h, mientras que las ráfagas podrían superar los 90 km/h.

El fenómeno afectará principalmente a sectores elevados de ambas provincias. Las localidades y zonas comprendidas por el aviso son: