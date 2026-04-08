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Miércoles, 8 de abril de 2026

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Atención, jubilados: ANSES confirmó el tope para cobrar el bono $70.000 en abril

El aumento por movilidad aplicado a los haberes jubilatorios en abril modifica los límites para recibir el bono de refuerzo. ¿Cómo se calcula?

LBarrios

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó la continuidad del bono de refuerzo de $70.000 para jubilados y pensionados durante abril. Sin embargo, junto con la confirmación del pago, el organismo también aclaró que el incremento por movilidad impacta directamente en los límites para acceder a este beneficio.

Con la actualización del 2,9% en los haberes, correspondiente a la inflación de febrero, se modificaron los ingresos de referencia que determinan quiénes pueden cobrar el bono completo, quiénes lo perciben de manera proporcional y quiénes quedan excluidos.

Este cambio implica que algunos jubilados que anteriormente accedían al refuerzo podrían dejar de recibirlo o cobrar un monto menor, en función de su haber actualizado.

Cuál es el nuevo tope para cobrar el bono de $70.000 en abril

Tras la actualización del 2,9%, la jubilación mínima se estableció en $380.319. A partir de este valor, el límite total de ingresos para acceder al bono se elevó a $450.319.

En base a este esquema, ANSES definió tres categorías para el pago del refuerzo:

  • Cobro completo del bono: reciben los $70.000 en su totalidad quienes perciben la jubilación mínima.
  • Cobro proporcional: corresponde a los jubilados cuyos haberes superan el mínimo, pero no alcanzan el tope de $450.319,31. En estos casos, el monto del bono se ajusta para que el ingreso total llegue a ese límite.
  • Sin acceso al bono: quedan excluidos quienes superan los $450.319,31 mensuales. También se incluyen aquellos que perciben pensiones de privilegio, forman parte de regímenes especiales con haberes más elevados o cobran más de una prestación que, en conjunto, excede ese monto.


Desde abril, ANSES estableció que el tope para cobrar el bono de refuerzo es de $450.319. Quienes cobren por encima de ese monto, no serán elegibles para recibir el extra.&nbsp;
Desde abril, ANSES estableció que el tope para cobrar el bono de refuerzo es de $450.319. Quienes cobren por encima de ese monto, no serán elegibles para recibir el extra. 

Calendario de pagos de abril

El organismo también confirmó el cronograma de pagos para el mes, organizado según la terminación del DNI.

Jubilados que reciben la mínima:

  • DNI finalizados en 0: 10 de abril
  • DNI finalizados en 1: 13 de abril
  • DNI finalizados en 2: 14 de abril
  • DNI finalizados en 3: 15 de abril
  • DNI finalizados en 4: 16 de abril
  • DNI finalizados en 5: 17 de abril
  • DNI finalizados en 6: 20 de abril
  • DNI finalizados en 7: 21 de abril
  • DNI finalizados en 8: 22 de abril
  • DNI finalizados en 9: 23 de abril


Pensiones No Contributivas:

  • DNI finalizados en 0 y 1: 10 de abril
  • DNI finalizados en 2 y 3: 13 de abril
  • DNI finalizados en 4 y 5: 14 de abril
  • DNI finalizados en 6 y 7: 15 de abril
  • DNI finalizados en 8 y 9: 15 de abril


Jubilados que superan la mínima:

  • DNI finalizados en 0 y 1: 24 de abril
  • DNI finalizados en 2 y 3: 27 de abril
  • DNI finalizados en 4 y 5: 28 de abril
  • DNI finalizados en 6 y 7: 29 de abril
  • DNI finalizados en 8 y 9: 30 de abril

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