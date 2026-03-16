Atención jubilados: ANSES retoma el cronograma este lunes 16 de marzo, ¿a qué terminación de DNI le toca cobrar?

Comienza una nueva semana de pagos para los jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo con aumento por movilidad y el bono de $70.000.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) acredita, tomando la terminación del DNI, un incremento del 2,88% proporcional a la inflación de enero de 2026.

Mientras tanto, el refuerzo se mantiene en el mismo monto, sin actualizaciones ni modificaciones que suban un poco más el poder adquisitivo de los titulares.

Cobros para los jubilados del lunes 16 de marzo: ¿A qué terminación de DNI le toca hoy?





Según oficializó la ANSES, este lunes 16 perciben su haber de marzo los:

Jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo: documentos terminados en 5.







En marzo de 2026: ¿Cuándo cobran todos los jubilados con aumento y bono?





Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 0 y 1: lunes 9 de marzo.

DNI terminados en 2 y 3: martes 10 de marzo.

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 11 de marzo.

DNI terminados en 6 y 7: jueves 12 de marzo.

DNI terminados en 8 y 9: viernes 13 de marzo.

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

DNI terminados en 0: lunes 9 de marzo.

DNI terminados en 1: martes 10 de marzo.

DNI terminados en 2: miércoles 11 de marzo.

DNI terminados en 3: jueves 12 de marzo.

DNI terminados en 4: viernes 13 de marzo.

DNI terminados en 5: lunes 16 de marzo .

. DNI terminados en 6: martes 17 de marzo.

DNI terminados en 7: miércoles 18 de marzo.

DNI terminados en 8: jueves 19 de marzo.

DNI terminados en 9: viernes 20 de marzo.



Cuándo cobro ANSES: los jubilados y pensionados que reciben su haber este lunes 16 de marzo.

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo