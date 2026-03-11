Atención, jubilados de ANSES: un feriado mueve el calendario de pagos, ¿quiénes cobran antes?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) activó esta semana el calendario de pagos correspondiente a marzo para jubilados y pensionados de todo el país. Sin embargo, el organismo confirmó que el cronograma tendrá una modificación puntual debido a un feriado nacional, lo que provocará que un grupo de beneficiarios cobre sus haberes antes de la fecha originalmente prevista.

Como ocurre todos los meses, el calendario de pagos se organiza de manera escalonada para ordenar el depósito de haberes. Para ello, ANSES establece las fechas según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada beneficiario y también según el tipo de prestación que percibe.

Qué cambió en el calendario de pagos de ANSES y quiénes cobran antes

El motivo de la modificación del calendario está vinculado con el feriado nacional del 24 de marzo, fecha en la que se conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

Este año, el feriado cae martes, y el Poder Ejecutivo dispuso que el lunes 23 sea día no laborable, lo que conforma un fin de semana largo de cuatro días si se suman el sábado y el domingo previos.

Durante ese período no habrá actividad administrativa ni bancaria, por lo que ANSES decidió reorganizar algunas fechas de pago para evitar demoras en la acreditación de haberes.

Originalmente, el lunes 23 de marzo debían cobrar los jubilados y pensionados que perciben haberes superiores al mínimo y cuyos DNI terminan en 0 y 1. Sin embargo, esa fecha fue modificada.

Finalmente, esos beneficiarios recibirán su pago el viernes 20 de marzo, jornada en la que también cobrarán los últimos jubilados que perciben la jubilación mínima.

Esto implica que algunos jubilados que superan el haber mínimo cobrarán antes de lo previsto, ya que su depósito se adelantó para evitar interferencias con el fin de semana largo.

El lunes 23 de marzo será día no laborable, mientras que el martes 24 será feriado por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Durante esas fechas, ANSES no realizará depósitos.

Calendario de pagos de marzo para jubilados y pensionados

Cuándo cobran los jubilados de la mínima

DNI terminados en 0: lunes 9 de marzo

DNI terminados en 1: martes 10 de marzo

DNI terminados en 2: miércoles 11 de marzo

DNI terminados en 3: jueves 12 de marzo

DNI terminados en 4: viernes 13 de marzo

DNI terminados en 5: lunes 16 de marzo

DNI terminados en 6: martes 17 de marzo

DNI terminados en 7: miércoles 18 de marzo

DNI terminados en 8: jueves 19 de marzo

DNI terminados en 9: viernes 20 de marzo

Cuándo cobran los jubilados con haberes superiores a la mínima

DNI terminados en 0 y 1: viernes 20 de marzo

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 25 de marzo

DNI terminados en 4 y 5: jueves 26 de marzo

DNI terminados en 6 y 7: viernes 27 de marzo

DNI terminados en 8 y 9: lunes 30 de marzo

Cuándo cobran los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 0 y 1: lunes 9 de marzo

DNI terminados en 2 y 3: martes 10 de marzo

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 11 de marzo

DNI terminados en 6 y 7: jueves 12 de marzo

DNI terminados en 8 y 9: viernes 13 de marzo

Cómo consultar montos y fechas de cobro

Los jubilados y pensionados pueden consultar el detalle de sus haberes y las fechas de pago de manera online a través de la plataforma Mi ANSES, disponible tanto en su versión web como en aplicación móvil.

Para acceder, es necesario ingresar al sitio oficial de ANSES (anses.gob.ar) y seguir estos pasos: