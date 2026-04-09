Atención, jubilados: el beneficio de ANSES con el que pueden pagar menos en las compras del supermercado

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) cuenta con una herramienta que puede resultar clave para aliviar el gasto diario de los adultos mayores. Se trata de un beneficio económico destinado a jubilados y pensionados que permite acceder a descuentos en supermercados y distintos comercios adheridos.

A través del programa "Beneficios ANSES", los titulares de prestaciones pueden obtener rebajas en productos de consumo habitual, como alimentos, artículos de limpieza y productos de higiene personal.

El sistema funciona de manera automática y no requiere inscripción previa ni trámites adicionales, lo que facilita su uso. De este modo, los beneficiarios pueden aprovechar descuentos directamente al momento de realizar sus compras o recibir reintegros posteriores en sus cuentas.

¿Cómo funcionan los "Beneficios ANSES"?

El programa forma parte del esquema de Beneficios Capital Humano y alcanza a más de 7.000 comercios en todo el país, incluyendo a las principales cadenas de supermercados.

En términos generales, las rebajas comienzan en un 10% para compras en supermercados. En algunos casos, estos descuentos no cuentan con un tope de reintegro, lo que permite maximizar el ahorro en compras de mayor volumen. Además, en rubros específicos como productos de limpieza y perfumería, los beneficios pueden llegar hasta el 20%.

Entre las cadenas adheridas durante abril se encuentran:

Disco, Jumbo y Vea : ofrecen un 10% de reintegro en todos los productos y un 20% en artículos de limpieza y perfumería, generalmente sin tope.

: ofrecen un 10% de reintegro en todos los productos y un 20% en artículos de limpieza y perfumería, generalmente sin tope. Coto, La Anónima y cadenas agrupadas en CAS/FASA : ofrecen un descuento del 10% sobre el total de la compra sin límites.

: ofrecen un descuento del 10% sobre el total de la compra sin límites. Carrefour : ofrece un 10% de descuento con un tope de $35.000, mientras que Día mantiene ese porcentaje con un límite de $2.000 por operación.

: ofrece un 10% de descuento con un tope de $35.000, mientras que Día mantiene ese porcentaje con un límite de $2.000 por operación. Chango Más: aplica un 10% de rebaja con un tope de $1.000 por compra y un máximo mensual de $15.000.

Los Beneficios ANSES se aplican cuando el jubilado o pensionado abona las compras con la tarjeta de débito asociada a la cuenta bancaria donde recibe su prestación.

Quiénes pueden acceder a estos descuentos

El beneficio está dirigido principalmente a jubilados y pensionados, aunque también alcanza a otros titulares de prestaciones de ANSES, como quienes perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH), asignaciones familiares, prestación por desempleo o becas Progresar.

Una de las principales ventajas del programa es que no requiere inscripción. El acceso es automático, ya que el sistema vincula directamente el beneficio con la cuenta bancaria donde se cobra la prestación.

Cómo usar los descuentos paso a paso

Para aprovechar estos beneficios, los usuarios deben seguir un procedimiento simple:

Pagar con la tarjeta de débito asociada a su cuenta de ANSES.

Realizar compras en comercios adheridos al programa.

Una vez concretada la operación, el descuento se aplica de forma directa o se acredita posteriormente como reintegro en la cuenta del beneficiario.