Atención, jubilados: ¿Qué pasa si no pueden ir al banco el día del cobro asignado?

En muchos casos, los jubilados y pensionados que reciben sus haberes a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) no pueden acudir al banco el mismo día en que tienen asignado el cobro.

Las dificultades de movilidad, problemas de salud o distintos compromisos personales pueden impedir que se acerquen a una sucursal en la fecha indicada por el cronograma.

Ante esta situación, una de las dudas más frecuentes es qué ocurre con el dinero si el titular no puede retirar sus haberes exactamente el día establecido.

Qué pasa si un jubilado no puede asistir al banco el día del cobro

Si el beneficiario no puede acercarse al banco en la fecha que figura en el calendario de pagos de ANSES, los fondos siguen disponibles en la cuenta bancaria del titular. Esto significa que no es necesario concurrir obligatoriamente ese mismo día para conservar el dinero.

Además, el cobro posterior no implica descuentos, sanciones ni ningún perjuicio económico por haber dejado pasar la fecha asignada. El haber puede retirarse después a través de distintas modalidades, de acuerdo con las posibilidades de cada beneficiario.

Los jubilados y pensionados cuentan con diferentes alternativas para administrar el dinero acreditado:

Tarjeta de débito: la tarjeta asociada a la cuenta donde se depositan los haberes permite extraer efectivo en cajeros automáticos, sin necesidad de asistir a una sucursal. También puede utilizarse para realizar compras en comercios, pagar servicios y concretar otras operaciones habituales. ANSES informa que la cuenta de la Seguridad Social incluye una tarjeta de débito para estas operaciones.

la tarjeta asociada a la cuenta donde se depositan los haberes permite extraer efectivo en cajeros automáticos, sin necesidad de asistir a una sucursal. También puede utilizarse para realizar compras en comercios, pagar servicios y concretar otras operaciones habituales. ANSES informa que la cuenta de la Seguridad Social incluye una tarjeta de débito para estas operaciones. Homebanking: quienes utilizan la banca digital de su entidad pueden ingresar a su cuenta desde una computadora o celular para consultar el saldo disponible, revisar los movimientos y administrar el dinero acreditado. También pueden realizar transferencias y efectuar distintos pagos de manera remota. La documentación oficial de ANSES contempla el Home Banking como una vía para consultar y acreditar información vinculada a las cuentas bancarias.

quienes utilizan la banca digital de su entidad pueden ingresar a su cuenta desde una computadora o celular para consultar el saldo disponible, revisar los movimientos y administrar el dinero acreditado. También pueden realizar transferencias y efectuar distintos pagos de manera remota. La documentación oficial de ANSES contempla el Home Banking como una vía para consultar y acreditar información vinculada a las cuentas bancarias. Apoderado: cuando el titular no puede gestionar personalmente el cobro por problemas de salud o dificultades de movilidad, ANSES contempla la posibilidad de designar un apoderado. Se trata de una persona que puede actuar en representación del beneficiario y percibir sus haberes. Puede ser un familiar, tutor o una persona de confianza mayor de edad. ANSES también contempla la figura del banco como apoderado para el cobro.

De esta manera, no poder concurrir al banco en la fecha exacta del calendario no significa perder el acceso a la jubilación o pensión. El dinero queda depositado en la cuenta y continúa disponible para ser utilizado posteriormente.

Los jubilados y pensionados pueden acceder al cobro de sus haberes por medio de otras alternativas como el homebanking, la tarjeta de débito o la designación de un apoderado.

Calendario de pagos para jubilados de ANSES: ¿A partir de qué fecha pueden acceder a sus haberes?

El cronograma de septiembre de 2026 establece distintas fechas según el monto del haber y la terminación del DNI. Para quienes cobran la jubilación mínima, el calendario es el siguiente:

Jubilados de la mínima

DNI terminado en 0: martes 8 de septiembre de 2026.

DNI terminado en 1: miércoles 9 de septiembre de 2026.

DNI terminado en 2: jueves 10 de septiembre de 2026.

DNI terminado en 3: viernes 11 de septiembre de 2026.

DNI terminado en 4: lunes 14 de septiembre de 2026.

DNI terminado en 5: martes 15 de septiembre de 2026.

DNI terminado en 6: miércoles 16 de septiembre de 2026.

DNI terminado en 7: jueves 17 de septiembre de 2026.

DNI terminado en 8: viernes 18 de septiembre de 2026.

DNI terminado en 9: lunes 21 de septiembre de 2026.

Para los jubilados y pensionados que perciben haberes superiores al mínimo, las fechas de cobro son:

DNI terminados en 0 y 1: martes 22 de septiembre.

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 23 de septiembre.

DNI terminados en 4 y 5: jueves 24 de septiembre.

DNI terminados en 6 y 7: viernes 25 de septiembre.

DNI terminados en 8 y 9: lunes 28 de septiembre.

Los beneficiarios también pueden consultar el detalle de sus haberes y acceder a sus recibos de manera online mediante la aplicación oficial Mi ANSES o desde el sitio web anses.gob.ar. Para ingresar es necesario contar con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.