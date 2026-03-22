Atención, jubilados: ¿Quiénes reciben un bono proporcional y en qué fechas?

Durante marzo de 2026, el bono extraordinario de $70.000 continúa vigente para jubilados y pensionados. Sin embargo, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aclaró que no todos los beneficiarios recibirán este refuerzo en su totalidad.

El adicional económico está destinado principalmente a quienes perciben la jubilación mínima. No obstante, también existe un grupo de jubilados que accederá a un bono proporcional, cuyo monto se calcula en función de los ingresos mensuales de cada beneficiario.

En este contexto, ANSES también definió el cronograma de pagos para este sector, que recibirá el bono parcial junto con los haberes correspondientes a marzo. Las fechas, como es habitual, se organizan según la terminación del DNI.

Quiénes reciben el bono de refuerzo de manera proporcional en marzo

El bono de $70.000 se paga de manera completa a los jubilados y pensionados que perciben la jubilación mínima, que en marzo quedó fijada en $369.600,88. En estos casos, el refuerzo se acredita en su totalidad junto con el haber mensual.

Sin embargo, quienes cobran por encima de ese monto pero no superan el tope de $439.600,88 (resultado de sumar el haber mínimo con el bono completo) reciben un adicional proporcional. Esto significa que ANSES liquida la diferencia necesaria para que el ingreso total alcance ese límite.

Por ejemplo: si un jubilado percibe $379.600,88, el bono que le corresponde es de $60.000. En cambio, si el haber es de $389.600,88, el refuerzo será de $50.000.

La escala continúa de manera decreciente:

Quienes cobran $399.600,88 recibirán $40.000.

Con un haber de $409.600,88, el bono será de $30.000

Si el ingreso es de $419.600,88, el adicional será de $20.000

Y para quienes perciben $429.600,88, el bono se reduce a $10.000.

Por otro lado, aquellos jubilados cuyos haberes superan los $439.600 no acceden a este beneficio. En estos casos, únicamente perciben el aumento correspondiente por movilidad, que en marzo es del 2,88%, sin ningún tipo de refuerzo adicional.

Los jubilados que cobran haberes superiores a la mínima, pero inferiores a $439.600, recibirán un bono proporcional en la última semana de marzo.

Calendario de pagos de marzo: cuándo cobran con el bono

El calendario de pagos de marzo se organiza, como es habitual, según la terminación del DNI. Los jubilados que perciben la mínima ya cobraron sus haberes con el bono completo entre el 9 y el 20 de marzo.

Ahora es el turno de quienes superan la mínima, incluyendo aquellos que recibirán el bono proporcional. En este grupo, las fechas de pago fueron modificadas debido al día no laborable del lunes 23 y al feriado nacional del martes 24 de marzo.

El cronograma quedó establecido de la siguiente manera: