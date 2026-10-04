Atención, jubilados: tres datos básicos que deben tener en cuenta para los cobros de octubre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) prepara un nuevo esquema de pagos para jubilados y pensionados durante octubre.

Entre las principales novedades aparecen una actualización del 1,66% y el cronograma escalonado.

Además, el Gobierno estableció un bono extraordinario de hasta $70.000 para determinados beneficiarios previsionales durante octubre.





Guía básica sobre los cobros de octubre: ¿Qué deben saber los jubilados?

El primer punto es el aumento mensual aplicado sobre las prestaciones previsionales, que alcanza al 1,66% en octubre.

La actualización se determinó según la evolución del Índice de Precios al Consumidor correspondiente a agosto.

Los principales valores serán:

Jubilación mínima: $435.748,51 de haber básico y $505.748,51 con bono completo.

$435.748,51 de haber básico y $505.748,51 con bono completo. PUAM: $348.598,81 y $418.598,81 con bono.

$348.598,81 y $418.598,81 con bono. PNC por invalidez o vejez: $305.023,96 y $375.023,96 con bono.

$305.023,96 y $375.023,96 con bono. PNC Madres de 7 hijos: $505.748,51 con bono completo.

$505.748,51 con bono completo. Jubilación máxima: $2.932.174,85.

Bono previsional: quiénes pueden recibirlo

El segundo dato importante es el bono extraordinario previsional, cuyo monto máximo será de $70.000 durante octubre.

El pago completo corresponde a quienes, por la suma de sus prestaciones vigentes, perciban un monto menor o igual al haber mínimo.

La medida alcanza a

Jubilados y pensionados del SIPA

Beneficiarios de la PUAM

Titulares de pensiones no contributivas, incluye pensiones para madres de siete hijos o más, además de otras PNC y pensiones graciables.

Quienes superen el mínimo podrán recibir un monto proporcional para alcanzar el tope previsto por la normativa.

El esquema de pagos de octubre contempla un aumento del 1,66%, el bono de $70.000 y el cronograma de cobro con las fechas según DNI.

Calendario de pagos de octubre

El tercer dato clave son las fechas de cobro, que dependen del tipo de prestación y la terminación del DNI.

Para jubilados y pensionados que cobran la mínima, el calendario comienza el jueves 8 de octubre.

8 de octubre: DNI terminado en 0.

DNI terminado en 0. 9 de octubre: DNI terminado en 1.

DNI terminado en 1. 13 de octubre: DNI terminado en 2.

DNI terminado en 2. 14 de octubre: DNI terminado en 3.

DNI terminado en 3. 15 de octubre: DNI terminado en 4.

DNI terminado en 4. 16 de octubre: DNI terminado en 5.

DNI terminado en 5. 19 de octubre: DNI terminado en 6.

DNI terminado en 6. 20 de octubre: DNI terminado en 7.

DNI terminado en 7. 21 de octubre: DNI terminado en 8.

DNI terminado en 8. 22 de octubre: DNI terminado en 9.

Para las Pensiones No Contributivas, las fechas serán:

8 de octubre: DNI terminados en 0 y 1.

DNI terminados en 0 y 1. 9 de octubre: DNI terminados en 2 y 3.

DNI terminados en 2 y 3. 13 de octubre: DNI terminados en 4 y 5.

DNI terminados en 4 y 5. 14 de octubre: DNI terminados en 6 y 7.

DNI terminados en 6 y 7. 15 de octubre: DNI terminados en 8 y 9.

En tanto, quienes perciben haberes superiores a la mínima cobrarán desde el 23 de octubre.