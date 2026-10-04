Menú
Seguinos
en vivo
Domingo, 4 de octubre de 2026

Firme junto al pueblo
MIRÁ

Atención, jubilados: tres datos básicos que deben tener en cuenta para los cobros de octubre

Los haberes subirán 1,66% y el bono será de hasta $70.000. Además, ANSES definió las fechas según prestación y terminación del DNI.

Luciana Barrios
Agregá Crónica - Firme junto al pueblo enCrónica - Firme junto al pueblo Google Preference

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) prepara un nuevo esquema de pagos para jubilados y pensionados durante octubre.

Entre las principales novedades aparecen una actualización del 1,66% y el cronograma escalonado.

Además, el Gobierno estableció un bono extraordinario de hasta $70.000 para determinados beneficiarios previsionales durante octubre.


Guía básica sobre los cobros de octubre: ¿Qué deben saber los jubilados?

El primer punto es el aumento mensual aplicado sobre las prestaciones previsionales, que alcanza al 1,66% en octubre.

La actualización se determinó según la evolución del Índice de Precios al Consumidor correspondiente a agosto.

Los principales valores serán:

  • Jubilación mínima: $435.748,51 de haber básico y $505.748,51 con bono completo.
  • PUAM: $348.598,81 y $418.598,81 con bono.
  • PNC por invalidez o vejez: $305.023,96 y $375.023,96 con bono.
  • PNC Madres de 7 hijos: $505.748,51 con bono completo.
  • Jubilación máxima: $2.932.174,85.

Bono previsional: quiénes pueden recibirlo

El segundo dato importante es el bono extraordinario previsional, cuyo monto máximo será de $70.000 durante octubre.

El pago completo corresponde a quienes, por la suma de sus prestaciones vigentes, perciban un monto menor o igual al haber mínimo.

La medida alcanza a 

  • Jubilados y pensionados del SIPA
  • Beneficiarios de la PUAM 
  • Titulares de pensiones no contributivas, incluye pensiones para madres de siete hijos o más, además de otras PNC y pensiones graciables.

Quienes superen el mínimo podrán recibir un monto proporcional para alcanzar el tope previsto por la normativa.

El esquema de pagos de octubre contempla un aumento del 1,66%, el bono de $70.000 y el cronograma de cobro con las fechas según DNI.&nbsp;
El esquema de pagos de octubre contempla un aumento del 1,66%, el bono de $70.000 y el cronograma de cobro con las fechas según DNI. 

Calendario de pagos de octubre

El tercer dato clave son las fechas de cobro, que dependen del tipo de prestación y la terminación del DNI.

Para jubilados y pensionados que cobran la mínima, el calendario comienza el jueves 8 de octubre.

  • 8 de octubre: DNI terminado en 0.
  • 9 de octubre: DNI terminado en 1.
  • 13 de octubre: DNI terminado en 2.
  • 14 de octubre: DNI terminado en 3.
  • 15 de octubre: DNI terminado en 4.
  • 16 de octubre: DNI terminado en 5.
  • 19 de octubre: DNI terminado en 6.
  • 20 de octubre: DNI terminado en 7.
  • 21 de octubre: DNI terminado en 8.
  • 22 de octubre: DNI terminado en 9.

Para las Pensiones No Contributivas, las fechas serán:

  • 8 de octubre: DNI terminados en 0 y 1.
  • 9 de octubre: DNI terminados en 2 y 3.
  • 13 de octubre: DNI terminados en 4 y 5.
  • 14 de octubre: DNI terminados en 6 y 7.
  • 15 de octubre: DNI terminados en 8 y 9.

En tanto, quienes perciben haberes superiores a la mínima cobrarán desde el 23 de octubre.

  • 23 de octubre: DNI terminados en 0 y 1.
  • 26 de octubre: DNI terminados en 2 y 3.
  • 27 de octubre: DNI terminados en 4 y 5.
  • 28 de octubre: DNI terminados en 6 y 7.
  • 29 de octubre: DNI terminados en 8 y 9.
Esta nota habla de: