Atención, jubilados: tres datos básicos que deben tener en cuenta para los cobros de octubre
Los haberes subirán 1,66% y el bono será de hasta $70.000. Además, ANSES definió las fechas según prestación y terminación del DNI.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) prepara un nuevo esquema de pagos para jubilados y pensionados durante octubre.
Entre las principales novedades aparecen una actualización del 1,66% y el cronograma escalonado.
Además, el Gobierno estableció un bono extraordinario de hasta $70.000 para determinados beneficiarios previsionales durante octubre.
Guía básica sobre los cobros de octubre: ¿Qué deben saber los jubilados?
El primer punto es el aumento mensual aplicado sobre las prestaciones previsionales, que alcanza al 1,66% en octubre.
La actualización se determinó según la evolución del Índice de Precios al Consumidor correspondiente a agosto.
Los principales valores serán:
- Jubilación mínima: $435.748,51 de haber básico y $505.748,51 con bono completo.
- PUAM: $348.598,81 y $418.598,81 con bono.
- PNC por invalidez o vejez: $305.023,96 y $375.023,96 con bono.
- PNC Madres de 7 hijos: $505.748,51 con bono completo.
- Jubilación máxima: $2.932.174,85.
Bono previsional: quiénes pueden recibirlo
El segundo dato importante es el bono extraordinario previsional, cuyo monto máximo será de $70.000 durante octubre.
El pago completo corresponde a quienes, por la suma de sus prestaciones vigentes, perciban un monto menor o igual al haber mínimo.
La medida alcanza a
- Jubilados y pensionados del SIPA
- Beneficiarios de la PUAM
- Titulares de pensiones no contributivas, incluye pensiones para madres de siete hijos o más, además de otras PNC y pensiones graciables.
Quienes superen el mínimo podrán recibir un monto proporcional para alcanzar el tope previsto por la normativa.
Calendario de pagos de octubre
El tercer dato clave son las fechas de cobro, que dependen del tipo de prestación y la terminación del DNI.
Para jubilados y pensionados que cobran la mínima, el calendario comienza el jueves 8 de octubre.
- 8 de octubre: DNI terminado en 0.
- 9 de octubre: DNI terminado en 1.
- 13 de octubre: DNI terminado en 2.
- 14 de octubre: DNI terminado en 3.
- 15 de octubre: DNI terminado en 4.
- 16 de octubre: DNI terminado en 5.
- 19 de octubre: DNI terminado en 6.
- 20 de octubre: DNI terminado en 7.
- 21 de octubre: DNI terminado en 8.
- 22 de octubre: DNI terminado en 9.
Para las Pensiones No Contributivas, las fechas serán:
- 8 de octubre: DNI terminados en 0 y 1.
- 9 de octubre: DNI terminados en 2 y 3.
- 13 de octubre: DNI terminados en 4 y 5.
- 14 de octubre: DNI terminados en 6 y 7.
- 15 de octubre: DNI terminados en 8 y 9.
En tanto, quienes perciben haberes superiores a la mínima cobrarán desde el 23 de octubre.
- 23 de octubre: DNI terminados en 0 y 1.
- 26 de octubre: DNI terminados en 2 y 3.
- 27 de octubre: DNI terminados en 4 y 5.
- 28 de octubre: DNI terminados en 6 y 7.
- 29 de octubre: DNI terminados en 8 y 9.