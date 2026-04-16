Atención jubilados y pensionados: ¿A quiénes les toca cobrar hoy, jueves 16 de abril?

El calendario de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa su curso para los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo.

La liquidación de abril trae consigo un nuevo ajuste por movilidad y un bono de refuerzo. Este jueves es clave para revisar no solo el total, sino también los conceptos de "descuentos de terceros" que suelen aparecer de forma silenciosa, restando poder de compra.

Además, se recomienda el uso de canales electrónicos y el pago con tarjeta de débito para aprovechar reintegros vigentes. Más información en anses.gob.ar.

Jubilados y pensionados de la ANSES: ¿Quiénes cobran este jueves 16 de abril?





Siguiendo el esquema oficial de pagos, hoy perciben sus haberes los jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo y cuentan con la siguiente terminación de documento:

DNI terminados en 4: jueves 16 de abril.

Cabe recordar que el próximo grupo (DNI terminados en 5) deberá esperar hasta mañana, viernes 17, para ver reflejado su depósito en cuenta.

Esquema de pagos completo para los jubilados y pensionados en abril





Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 0 y 1: viernes 10 de abril.

DNI terminados en 2 y 3: lunes 13 de abril.

DNI terminados en 4 y 5: martes 14 de abril.

DNI terminados en 6 y 7: miércoles 15 de abril.

DNI terminados en 8 y 9: miércoles 15 de abril.

Jubilados y pensionados con haberes mínimos

DNI terminados en 0: viernes 10 de abril.

DNI terminados en 1: lunes 13 de abril.

DNI terminados en 2: martes 14 de abril.

DNI terminados en 3: miércoles 15 de abril.

DNI terminados en 4: jueves 16 de abril .

. DNI terminados en 5: viernes 17 de abril.

DNI terminados en 6: lunes 20 de abril.

DNI terminados en 7: martes 21 de abril.

DNI terminados en 8: miércoles 22 de abril.

DNI terminados en 9: jueves 23 de abril.





Jubilados y pensionados con haberes superiores a la mínima

DNI terminados en 0 y 1: viernes 24 de abril.

DNI terminados en 2 y 3: lunes 27 de abril.

DNI terminados en 4 y 5: martes 28 de abril.

DNI terminados en 6 y 7: miércoles 29 de abril.

DNI terminados en 8 y 9: jueves 30 de abril.



Cuándo cobro ANSES: los jubilados y pensionados que reciben su haber este jueves 16 de abril.

Montos oficiales: ¿Qué se debe cobrar a través de la ANSES?





Si se pertenece al grupo de la mínima y no se poseen descuentos por préstamos previos, la cifra que hay que visualizar en la cuenta es:

Haber base: $380.319,31 (con el aumento del 2,9% aplicado). Bono de refuerzo: $70.000 (monto fijo sin descuentos). Total de bolsillo: $450.319,31.

¿Cómo reclamar si el pago de abril fue menor?





Si al consultar el saldo se nota que la cifra es inferior a los $450.319, el primer paso es bajar el recibo de haberes desde la aplicación "Mi ANSES".

Hay que buscar el código de "Descuentos de terceros" o "Cuotas sociales". Si se encuentran seguros o servicios de mutuales que no se solicitaron, se puede gestionar el "Stop bebit" de inmediato desde la misma aplicación, protegiendo el ingreso.