Atención PUAM de ANSES: cuánto cobra este grupo en octubre tras el aumento y el bono

Los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) recibirán un nuevo aumento en octubre de 2026.

La actualización, establecida por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), es la misma que se aplica a los jubilados.

Con el reajuste por movilidad del 1,66%, el haber básico de la PUAM quedará en $348.598,81.

La prestación está destinada a mayores de 65 años que no reúnen los años de aportes necesarios para acceder a una jubilación ordinaria.

Montos de la PUAM de la ANSES en octubre de 2026

El aumento del 1,66% lleva el haber mensual de la PUAM a $348.598,81, equivalente al 80% del haber mínimo jubilatorio.

A ese importe se suma el bono extraordinario de $70.000, por lo que el monto total que perciben los titulares alcanza los $418.598,81.

Además, quienes reciben la PUAM mantienen la cobertura de salud a través del PAMI, como parte de las prestaciones asociadas al beneficio.

¿Quiénes pueden acceder a la PUAM?

La prestación está dirigida a personas de 65 años o más que no cuentan con una jubilación contributiva y cumplen determinadas condiciones de residencia y situación previsional.

Para solicitarla, se deben reunir estos requisitos:

Edad: tener 65 años cumplidos, tanto mujeres como varones.

Residencia: los argentinos nativos o por opción deben acreditar al menos 10 años de residencia en el país antes de pedir la prestación, mientras que los naturalizados o extranjeros necesitan 20 años de residencia continua.

Situación previsional: no cobrar una jubilación, pensión contributiva o retiro por invalidez de ningún régimen.

Condición patrimonial: cumplir con los parámetros socioeconómicos establecidos para acceder al beneficio.

El aumento del 1,66% en la PUAM de la ANSES está basado en la inflación de agosto 2026 (Imagen ilustrativa).

¿Cómo solicitar la PUAM por Mi ANSES?

El trámite comienza de manera online, aunque requiere una instancia presencial en una oficina de la ANSES para completar la solicitud.

Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social y verificar que la información personal, familiar, de contacto y domicilio esté actualizada. Pedir un turno desde la opción "Turnos ANSES", seleccionando el trámite correspondiente a la Pensión Universal para el Adulto Mayor. La persona deberá presentarse en la oficina asignada con su DNI vigente para avanzar con la evaluación y el inicio del expediente.

¿Cuándo cobra la PUAM de la ANSES en octubre de 2026?

Los titulares de la PUAM cobran según el calendario establecido para quienes perciben haberes equivalentes a la jubilación mínima.

Las fechas de octubre quedan distribuidas de acuerdo con la terminación del DNI:

DNI terminado en 0: jueves 8 de octubre.

DNI terminado en 1: viernes 9 de octubre.

DNI terminado en 2: martes 13 de octubre.

DNI terminado en 3: miércoles 14 de octubre.

DNI terminado en 4: jueves 15 de octubre.

DNI terminado en 5: viernes 16 de octubre.

DNI terminado en 6: lunes 19 de octubre.

DNI terminado en 7: martes 20 de octubre.

DNI terminado en 8: miércoles 21 de octubre.

DNI terminado en 9: jueves 22 de octubre.

El lunes 12 de octubre no habrá actividad bancaria por el feriado nacional del "Día de la Raza", por lo que el cronograma se retoma el martes 13.

Otros calendarios de la ANSES

Las jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo tienen fechas de cobro posteriores, mientras que las Pensiones No Contributivas (PNC) se abonan durante la primera parte del mes.

Jubilaciones superiores a la mínima : del viernes 23 al jueves 29 de octubre, según la terminación del DNI.

: del viernes 23 al jueves 29 de octubre, según la terminación del DNI. PNC: el calendario se extiende del jueves 1 al miércoles 7 de octubre, con los documentos terminados en 8 y 9 previstos para el miércoles 7.

Ante cualquier duda sobre el calendario de pagos o los montos de la PUAM, jubilaciones, asignaciones u otras prestaciones, los beneficiarios pueden consultar las plataformas oficiales.

Para verificar cada dato, es posible ingresar a Mi ANSES o a anses.gob.ar y realizar la consulta correspondiente.