Atención, titulares de la AUH: el Gobierno cambió la forma de acreditar los controles para cobrar el 20% retenido

El Gobierno modificó el mecanismo para acreditar los controles de salud, vacunación y regularidad escolar que deben cumplir los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) para acceder al 20% retenido de la prestación.

La medida quedó oficializada este jueves mediante la Resolución 508/2026, publicada en el Boletín Oficial. El objetivo es simplificar el proceso y facilitar el acceso al monto acumulado que se obtenía con la presentación de la Libreta AUH.

A partir de ahora, la acreditación tendrá un sistema automático. Los organismos estatales que dispongan de los registros requeridos podrán enviar la información directamente a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), sin que el titular deba realizar el trámite de manera manual en todos los casos.

La nueva forma de acreditar los controles de la AUH

El nuevo esquema prioriza el cruce de información entre los organismos públicos. Así, la mayoría de las familias no tendrá que presentar documentación si los datos ya figuran en los registros oficiales.

Acreditación automática

ANSES, el Ministerio de Salud y la Secretaría de Educación cruzarán sus bases de datos para verificar los controles de salud, las vacunas y la asistencia escolar.

Si la información está registrada y los requisitos se encuentran cumplidos, el 20% acumulado se liquidará de manera automática.

Presentación de la Libreta AUH

Si los datos no aparecen en los registros estatales o no fueron incorporados a tiempo, seguirá disponible el procedimiento habitual.

En esos casos, el titular podrá presentar la Libreta AUH, tanto en formato físico como digital, para acreditar el cumplimiento de los requisitos.

Los principales detalles del cambio





La AUH paga cada mes el 80% del monto correspondiente, mientras que el 20% restante queda reservado hasta que se acrediten los requisitos de salud, vacunación y, desde los 5 años, escolaridad.

La nueva resolución modifica la forma de comprobar esas condiciones, pero no elimina las exigencias previstas para acceder al monto acumulado.

Hasta ahora, la presentación de la Libreta AUH era el mecanismo principal para acreditar estos requisitos. Con la entrada en vigencia de la Resolución 508/2026, la prioridad será el cruce automático de información entre los organismos públicos.

ANSES modificó el sistema de acreditación de la AUH y ahora prioriza el cruce automático de datos entre los organismos públicos (Imagen ilustrativa).

Las dos situaciones que contempla el esquema

ANSES recibirá información del Ministerio de Salud y de la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano para verificar el cumplimiento de las condiciones.

El intercambio se realizará de manera segura y permitirá consultar los registros oficiales sin que la familia tenga que presentar documentación en los casos en que los datos estén disponibles.

El esquema contempla dos situaciones:

Menores de hasta 4 años : se verificarán los controles sanitarios y el calendario de vacunación obligatorio.

: se verificarán los controles sanitarios y el calendario de vacunación obligatorio. Desde los 5 años: además de las condiciones de salud y vacunación, se deberá acreditar el cumplimiento del ciclo escolar en establecimientos incorporados a la enseñanza oficial.

De esta manera, si los organismos cuentan con la información necesaria y el cruce permite comprobar que se cumplieron los requisitos, el titular no tendrá que presentar certificados para acreditar esas condiciones.

¿Qué pasa si los datos no aparecen?

La automatización no elimina por completo la presentación de documentación. La resolución mantiene una vía alternativa para los casos en los que la información sanitaria o educativa no esté disponible, sea insuficiente o necesite ser complementada.

En esas situaciones, el titular podrá presentar ante ANSES la documentación correspondiente mediante los mecanismos que determine el organismo. Así, la falta de información en los registros oficiales no debería impedir por sí sola la acreditación de los requisitos.

Qué cambia para las familias

El principal cambio es que la persona deja de funcionar como intermediaria entre los distintos organismos cuando los datos ya están disponibles en las bases estatales.

Salud y Educación aportarán la información correspondiente y ANSES realizará la verificación para determinar si las condiciones están cumplidas.

Además, la resolución establece que, cuando se verifiquen automáticamente los controles de salud y vacunación de los menores de hasta 4 años, el monto reservado se liquidará de manera automática y mensual junto con el 80% habitual de la prestación.

Para los demás casos, la liquidación seguirá los procedimientos y plazos que determine la ANSES.