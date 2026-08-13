Atención usuarios: cambia el Tren mitre durante el fin de semana largo por obras de renovación

Durante el próximo fin de semana largo, quienes tengan previsto utilizar el tren Mitre deberán prestar especial atención a los cambios en el servicio. Por trabajos programados en la infraestructura ferroviaria, los distintos ramales tendrán recorridos limitados y no llegarán hasta Retiro, la estación terminal.

La medida fue comunicada por Trenes Argentinos y estará vigente desde el sábado 15 hasta el lunes 17 de agosto inclusive, feriado nacional por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. Por este motivo, los pasajeros deberán tener en cuenta las modificaciones y buscar alternativas para completar sus viajes.

¿Cómo queda el servicio del Tren Mitre para el fin de semana largo de agosto?

El servicio de la línea Mitre funcionará con un esquema especial durante los tres días del fin de semana largo. El ramal Tigre permanecerá completamente interrumpido, por lo que no habrá trenes entre Retiro y Tigre. En cambio, los servicios hacia José León Suárez y Bartolomé Mitre circularán de manera limitada entre Belgrano R y sus respectivas cabeceras.

De esta manera, Retiro quedará fuera del recorrido de los tres ramales durante el sábado 15, domingo 16 y lunes 17 de agosto. Los pasajeros que habitualmente utilizan esa estación como punto de partida o destino deberán contemplar otras alternativas para completar sus viajes, especialmente quienes se dirijan hacia la zona norte.

¿Cómo queda el servicio del Tren Mitre para el fin de semana largo de agosto?

La interrupción fue programada para aprovechar el fin de semana largo y avanzar con varias obras de manera simultánea. Según explicó Trenes Argentinos, algunas de las intervenciones necesitan que las vías permanezcan liberadas durante varias horas, algo que no puede realizarse dentro de las ventanas de trabajo nocturnas habituales.

Uno de los puntos donde habrá tareas será en las inmediaciones de Vicente López, donde se realizarán trabajos sobre puentes y alcantarillas. Además, entre la avenida Dorrego y la estación Lisandro de la Torre se reemplazará el tercer riel eléctrico por uno de aluminio, como parte de las obras destinadas a mejorar la infraestructura de la línea.

También se intervendrá un sector cercano a San Fernando para renovar un aparato de vía, un componente que permite modificar el recorrido de las formaciones dentro de la red ferroviaria.

Las tareas forman parte del proceso de mejora de la infraestructura ferroviaria y buscan optimizar las condiciones de circulación para reducir futuras demoras, cancelaciones y restricciones de velocidad. En el ramal Tigre ya fueron renovados de manera integral 34 kilómetros de vías, además de realizarse trabajos en estaciones, pasos a nivel, puentes y alcantarillas.

Estas obras son consideradas prioritarias debido a que los rieles y durmientes tienen más de 40 años de antigüedad y presentan un importante deterioro, lo que obliga a que algunos trenes circulen a velocidad precautoria. La era de cambios más prolongada se registró durante el verano, cuando dicho ramal permaneció sin servicio desde el 10 de enero hasta mediados de marzo.