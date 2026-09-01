Atención usuarios: cierra una estación de subte por obras de renovación, ¿cuál es y por cuánto tiempo?

Los usuarios de la Línea B deberán tener en cuenta una modificación en el servicio debido a los trabajos que se realizarán en una de sus estaciones. La intervención contempla distintas mejoras destinadas a modernizar el espacio y optimizar las condiciones para quienes utilizan el subte a diario.

Las tareas se enmarcan en un programa de renovación integral impulsado por Subterráneos de Buenos Aires (SBASE), que contempla obras sobre la infraestructura y distintos sectores de las estaciones. El objetivo es actualizar las instalaciones y ofrecer un espacio más cómodo y funcional para los pasajeros.

¿Cuál es la estación de la Línea B que cierra por obras de renovación?

¿Cuál es la estación de la Línea B que cierra por obras de renovación?

La estación que permanecerá cerrada es Medrano, ubicada sobre la Línea B. El cierre comenzó el lunes 31 de agosto y se extenderá por aproximadamente tres meses, período durante el cual se realizarán trabajos en prácticamente todos sus sectores.

Entre las tareas previstas se encuentran la impermeabilización y pintura de distintos espacios, la renovación completa de los pisos y la colocación de iluminación LED. También se incorporará nueva señalética fija y digital, además de señalización en braille en pasamanos y pórticos para facilitar la orientación dentro de la estación.

Otro de los puntos centrales será el tratamiento de las filtraciones de agua, un problema que afecta a diferentes sectores de la red. Para solucionarlo, se realizarán inyecciones, trabajos sobre las juntas y la aplicación de productos específicos. A su vez, las paredes tendrán un revestimiento de aleación de aluminio y zinc anticorrosión.

Los cambios también llegarán a los accesos, las galerías de escaleras mecánicas y peatonales, los vestíbulos y los andenes. Allí se renovarán elementos como los molinetes y las puertas de emergencia, mientras que también se incorporará nuevo mobiliario, entre ellos bancos, cestos y apoyos isquiáticos.

La intervención incluirá además la restauración de los murales que forman parte de la estación. Las tareas estarán a cargo de restauradores profesionales y se desarrollarán siguiendo los criterios establecidos por la Dirección General de Patrimonio, Museos y Casco Histórico de la Ciudad de Buenos Aires y la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos.

Con estas obras, Medrano será la estación número 21 en ser incorporada al programa de renovación. Hasta el momento, el plan alcanzó paradas de las líneas A, B, C, D y E, además de distintos paradores del Premetro. En paralelo, otras estaciones de la red permanecen cerradas o tienen previstas intervenciones.

El cierre se produce mientras la Línea B atraviesa un proceso de modernización que también contempla la incorporación de 174 coches nuevos, actualmente en fabricación y cuya llegada al país está prevista para el primer trimestre de 2027. Las nuevas formaciones tendrán aire acondicionado, cámaras de seguridad, sistemas de información visual y auditiva e iluminación LED.

Además, el proyecto de modernización de la línea contempla trabajos sobre las vías y los aparatos de vías, un aumento de la potencia y nuevo equipamiento para los talleres. Las nuevas formaciones estarán preparadas, a su vez, para funcionar con el sistema de señales CBTC, una tecnología destinada a mejorar la gestión y frecuencia del servicio.