Atención usuarios de trenes: un ramal no funcionará durante todo el fin de semana

Los pasajeros de la línea Mitre deberán tener en cuenta importantes modificaciones antes de viajar durante el próximo fin de semana. El sábado 26 y domingo 27 de septiembre, un ramal permanecerá completamente interrumpido debido a nuevas obras sobre la infraestructura ferroviaria.

Los cambios también alcanzarán a los otros dos recorridos eléctricos de la línea, que funcionarán de manera limitada durante ambas jornadas. Las modificaciones fueron programadas para avanzar con tareas que requieren varias horas consecutivas de trabajo y no pueden realizarse durante las habituales intervenciones nocturnas.

Las tareas de renovación de vías buscan mejorar la seguridad y las condiciones de circulación de las formaciones de la línea Mitre.

¿Qué ramal de la línea Mitre estará interrumpido el fin de semana?

El servicio que no funcionará durante todo el sábado 26 y domingo 27 de septiembre será el ramal Tigre.

En tanto, los trenes de José León Suárez y Bartolomé Mitre circularán únicamente entre Belgrano R y sus respectivas terminales bonaerenses, por lo que durante esas dos jornadas no llegarán hasta Retiro.

La interrupción permitirá realizar trabajos simultáneos en dos puntos de la traza. Más precisamente, en las cercanías de la estación San Isidro se intervendrá un aparato de vía ubicado entre Sáenz Peña y Alem, mientras que en Olivos se trabajará sobre otro mecanismo situado entre Villate y Corrientes.

El esquema de estaciones permite identificar los sectores alcanzados por las modificaciones previstas para el sábado 26 y domingo 27 de septiembre.

Su renovación forma parte de las obras que se llevan adelante en el marco de la Emergencia Ferroviaria y que buscan mejorar las condiciones de circulación en sectores donde todavía existen componentes con varias décadas de antigüedad.

Hasta el momento, se renovaron integralmente más de 35 kilómetros de vías y 38 de los 47 kilómetros previstos de tercer riel. Además, los trabajos ya alcanzaron 13 cuadros de estaciones, 24 pasos a nivel, 39 puentes y alcantarillas y dos aparatos de vía.

Pese a estos avances, todavía quedan sectores con rieles y durmientes deteriorados que superan los 40 años de antigüedad. Esta situación obliga a que los trenes circulen a velocidad precautoria en determinados puntos, lo que puede ocasionar demoras y cancelaciones.

Los ramales José León Suárez y Bartolomé Mitre no llegarán hasta la terminal de Retiro durante las dos jornadas de trabajos.

Por este motivo, los pasajeros que tengan previsto utilizar la línea Mitre durante esas jornadas deberán organizar sus viajes con anticipación y salir con tiempo, especialmente quienes habitualmente utilizan el ramal Tigre o necesitan trasladarse hasta Retiro.

Además, antes de dirigirse a las estaciones se recomienda consultar el estado actualizado del servicio y evaluar medios de transporte alternativos, ya que las modificaciones podrían extender los tiempos habituales de viaje durante todo el fin de semana.