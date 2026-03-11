Atención usuarios del Tren Mitre: Qué ramales vuelven a pasar por Retiro a partir del 12 de marzo

Los usuarios del Tren Mitre deberán prestar atención a los cambios que entrarán en vigencia a partir del 12 de marzo. Luego de varias semanas con modificaciones en el servicio, algunos ramales volverán a operar con su recorrido habitual hasta la terminal de Estación Retiro, uno de los puntos más importantes para quienes viajan hacia el centro porteño.

La actualización del esquema de circulación impactará en miles de pasajeros que utilizan diariamente esta línea para trasladarse entre el conurbano y la Ciudad de Buenos Aires.

¿Qué ramales vuelven a pasar por Retiro desde el 12 de marzo?

Los servicios del Tren Mitre que conectan con la zona norte volverán a llegar a la terminal de Estación Retiro luego de varias semanas con el servicio limitado. La decisión se confirmó tras finalizar una serie de pruebas vinculadas a la renovación del sistema de señalización que funciona en el ingreso a la estación.

Los ensayos se realizan con formaciones que circulan sin pasajeros para comprobar que el nuevo equipamiento funcione correctamente. Una vez completadas esas verificaciones técnicas, se confirma que los trenes de los ramales Tigre, José León Suárez y Bartolomé Mitre pueden volver a completar su recorrido habitual entre la zona norte y la terminal porteña.

La actualización del sistema forma parte de una obra que busca modernizar un sector clave de la red ferroviaria. El proyecto incluye la incorporación de nuevas señales y semáforos, además de la renovación de gran parte del cableado utilizado para controlar la circulación de los trenes. Con estas mejoras se apunta a reforzar las condiciones de seguridad y mejorar la operación diaria.

Para realizar la instalación del nuevo señalamiento es necesario desconectar el sistema anterior, que tiene más de un siglo de funcionamiento. Durante ese proceso los trenes no pueden circular hasta Retiro, ya que se está vinculando la infraestructura existente con el nuevo equipamiento que gestionará el tránsito ferroviario.

En paralelo con estas tareas también se trabaja en la renovación de vías en el ramal Tigre. Desde enero se avanza en distintos tramos del recorrido y la intervención consiste en actualizar sectores de la traza ferroviaria, además de adecuar estaciones, pasos a nivel y puentes que forman parte del trayecto.

Las obras en las vías continúan realizándose durante la noche para afectar lo menos posible el servicio cotidiano. Con el avance de estos trabajos se prevé que, en los próximos meses, el tiempo de viaje entre Retiro y Tigre se reduzca varios minutos, lo que beneficiará a miles de pasajeros que utilizan este ramal todos los días.