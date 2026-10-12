Atención usuarios del Tren Roca: por obras, un ramal funcionará con servicio reducido
Trenes Argentinos anunció que las obras modificarán el recorrido habitual de un ramal durante un mes. Conocé qué estaciones se verán afectadas.
Trenes Argentinos anunció que un ramal del ferrocarril Roca funcionará con servicio reducido durante un mes debido a trabajos de renovación que modificarán su recorrido habitual.
La medida afectará a los pasajeros que utilizan diariamente esta línea. Por eso, será importante conocer las estaciones involucradas y cuánto durarán las obras.
¿Cuál es el ramal del Tren Roca que funciona con modificaciones?
El ramal Temperley-Haedo del tren Roca tendrá modificaciones hasta el jueves 19 de noviembre. Por obras en la zona de vías, los trenes entre Hospital Español y La Tablada se detendrán únicamente en el andén 2.
Por otra parte, entre el sábado 10 y el martes 13 de octubre inclusive, las formaciones circularán con recorrido limitado entre Temperley y San Justo debido a trabajos vinculados con la línea Sarmiento.
En tanto, el servicio del ramal Cañuelas-Lobos permanece interrumpido por obras de renovación de vías en el tramo comprendido entre Empalme Lobos y Lobos.
Por último, la estación Hipólito Yrigoyen continúa cerrada para los pasajeros que utilizan los ramales Plaza Constitución-Ezeiza, Alejandro Korn y Bosques vía Temperley.
Tren Belgrano Sur: servicios afectados por obras
Entre el 5 y el 16 de octubre, el ramal González Catán-Lozano tendrá recorrido limitado entre González Catán y 20 de Junio por obras en la zona de vías.
Por otra parte, el ramal Dr. Sáenz-M.C.G. Belgrano funcionará con recorrido limitado entre Tapiales y M.C.G. Belgrano debido a trabajos.
También permanece interrumpido el tren turístico entre Tomás Jofré y Mercedes, al igual que el servicio Puente Alsina-Aldo Bonzi, este último hasta nuevo aviso por razones de seguridad operacional.