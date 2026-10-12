Atención usuarios del Tren Roca: por obras, un ramal funcionará con servicio reducido

Trenes Argentinos anunció que un ramal del ferrocarril Roca funcionará con servicio reducido durante un mes debido a trabajos de renovación que modificarán su recorrido habitual.

La medida afectará a los pasajeros que utilizan diariamente esta línea. Por eso, será importante conocer las estaciones involucradas y cuánto durarán las obras.

¿Cuál es el ramal del Tren Roca que funciona con modificaciones?





¿Cuál es el ramal del Tren Roca que funciona con modificaciones?

El ramal Temperley-Haedo del tren Roca tendrá modificaciones hasta el jueves 19 de noviembre. Por obras en la zona de vías, los trenes entre Hospital Español y La Tablada se detendrán únicamente en el andén 2.

Por otra parte, entre el sábado 10 y el martes 13 de octubre inclusive, las formaciones circularán con recorrido limitado entre Temperley y San Justo debido a trabajos vinculados con la línea Sarmiento.

En tanto, el servicio del ramal Cañuelas-Lobos permanece interrumpido por obras de renovación de vías en el tramo comprendido entre Empalme Lobos y Lobos.

Por último, la estación Hipólito Yrigoyen continúa cerrada para los pasajeros que utilizan los ramales Plaza Constitución-Ezeiza, Alejandro Korn y Bosques vía Temperley.

Tren Belgrano Sur: servicios afectados por obras





Tren Belgrano Sur: servicios afectados por obras.

Entre el 5 y el 16 de octubre, el ramal González Catán-Lozano tendrá recorrido limitado entre González Catán y 20 de Junio por obras en la zona de vías.

Por otra parte, el ramal Dr. Sáenz-M.C.G. Belgrano funcionará con recorrido limitado entre Tapiales y M.C.G. Belgrano debido a trabajos.

También permanece interrumpido el tren turístico entre Tomás Jofré y Mercedes, al igual que el servicio Puente Alsina-Aldo Bonzi, este último hasta nuevo aviso por razones de seguridad operacional.