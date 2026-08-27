Atención usuarios: por obras, hay frecuencia reducida en este ramal de trenes que une CABA con el Conurbano bonaerense

Los usuarios del tren Belgrano Sur deberán estar atentos a las modificaciones en el servicio, ya que uno de sus ramales funciona con una frecuencia reducida debido a obras de renovación de vías.

La medida alcanza al recorrido que conecta distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires con la zona oeste del Conurbano bonaerense. Por este motivo, se recomienda a los pasajeros consultar los horarios antes de viajar y contemplar posibles demoras o mayores tiempos de espera en las estaciones.

¿Qué ramales del tren Belgrano Sur están afectados por obras de renovación?

¿Qué ramales del tren Belgrano Sur están afectados por obras de renovación?

La situación afecta principalmente a los pasajeros que utilizan el ramal M.C.G. Belgrano ya que las formaciones circulan actualmente con recorrido limitado entre las estaciones Tapiales y M.C.G. Belgrano. La modificación responde a obras que se están realizando en el sector y altera el recorrido habitual del servicio.

Cabe destacar que a esta modificación se suma la interrupción del servicio turístico que conecta Tomás Jofré con Mercedes. En este caso, el recorrido se encuentra momentáneamente suspendido, por lo que los usuarios no cuentan con circulación ferroviaria entre ambas localidades.

Además, otro de los servicios afectados es el ramal Puente Alsina-Aldo Bonzi, que permanece interrumpido hasta nuevo aviso por razones de seguridad operacional. La suspensión alcanza a quienes utilizan este recorrido para movilizarse entre ambos puntos.

Ante este panorama, los pasajeros deberán revisar el estado del servicio antes de trasladarse y tener en cuenta las alternativas disponibles para completar sus recorridos sobre todo en horarios pico, cuando las paradas de colectivos se llenan y hay frecuencias también reducidas.

Tren Sarmiento con servicio limitado en dos ramales

Tren Sarmiento con servicio limitado en dos ramales

En el ramal Merlo-Lobos, los trenes circulan con recorrido limitado entre las estaciones Merlo y Las Heras debido a obras de renovación de vías. La modificación afecta el recorrido habitual y los pasajeros deberán tener en cuenta el cronograma especial dispuesto para el servicio.

Por otra parte, el ramal Moreno-Mercedes también funciona con cambios en sus horarios habituales. Las formaciones circulan bajo un cronograma especial mientras se llevan adelante trabajos destinados a renovar las vías.