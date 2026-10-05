Atención usuarios: una concurrida línea de trenes suspenderá su servicio durante cuatro días

Los usuarios de una línea de trenes deberán buscar alternativas para viajar durante varios días, ya que el servicio permanecerá interrumpido por trabajos programados.

La suspensión afectará el recorrido habitual y obligará a los pasajeros a reorganizar sus viajes mientras se llevan adelante las tareas previstas por la empresa ferroviaria.

¿Cuál es la línea de trenes que interrumpirá su servicio por cuatro días?





¿Cuál es la línea de trenes que interrumpirá su servicio por cuatro días?

La línea Sarmiento tendrá su servicio interrumpido desde el sábado 10 hasta el martes 13 de octubre inclusive, debido a obras que se realizarán en la zona de vías.

La medida alcanzará a todos los ramales durante esos cuatro días, por lo que los pasajeros deberán tener en cuenta la interrupción al momento de planificar sus viajes.

En el ramal Merlo-Lobos, los trenes circularán con recorrido limitado entre Merlo y Las Heras, debido a los trabajos de renovación de vías.

De esta manera, el servicio no completará su recorrido habitual hasta Lobos durante el período de obras. Los pasajeros deberán consultar el cronograma especial para conocer cómo funcionarán las formaciones.

Atención, usuarios del Belgrano Sur: otros servicios afectados por obras





En el ramal González Catán-Lozano, los trenes circularán con recorrido limitado entre González Catán y 20 de Junio del lunes 5 al viernes 16 de octubre, por obras en vías.

Por otro lado, el ramal Dr. Sáenz-M.C.G. Belgrano tendrá recorrido limitado entre Tapiales y M.C.G. Belgrano debido a trabajos programados.

El servicio turístico entre Tomás Jofré y Mercedes se encuentra interrumpido.

Además, el servicio Puente Alsina-Aldo Bonzi permanece interrumpido hasta nuevo aviso por razones de seguridad operacional.