Una joya natural con pasarelas de madera, aves y un entorno de ensueño

Entre cursos de agua, vegetación autóctona y una extraordinaria variedad de especies, algunos destinos permiten descubrir una faceta diferente del norte argentino.

Uno de ellos es un pequeño refugio donde los visitantes pueden caminar sobre pasarelas de madera y contemplar el paisaje desde miradores privilegiados.

Las pasarelas de madera permiten recorrer el área protegida y descubrir su extraordinaria riqueza ambiental.

Un rincón mágico en Santiago del Estero: senderos flotantes y naturaleza en estado puro

La Reserva Natural Tara Inti es un área protegida ubicada en Las Termas de Río Hondo, provincia de Santiago del Estero.

Se encuentra sobre una isla del río Dulce, cerca del Dique Frontal, y constituye uno de los espacios naturales más singulares de la región.

Este pequeño santuario conserva un valioso ecosistema de humedales, donde conviven numerosas especies de flora y fauna autóctonas.

Quebrachos, algarrobos y otras especies nativas conforman un refugio natural de enorme valor ecológico.

El acceso se realiza mediante un puente peatonal que conecta la costanera con la isla. Desde allí comienza un paseo que invita a descubrir los secretos de este refugio.

Una de sus principales particularidades es el sistema de pasarelas elevadas de madera de quebracho colorado, que permite recorrer diferentes sectores sin alterar directamente el suelo.

El trayecto atraviesa paisajes de abundante vegetación y ofrece una experiencia de contacto directo con la naturaleza.

Una pasarela peatonal conecta la costanera con la isla y marca el comienzo de una experiencia en plena naturaleza.

A lo largo del circuito aparecen cuatro miradores panorámicos que ofrecen vistas privilegiadas de la reserva. Desde estos puntos es posible contemplar el río Dulce, los cañadones internos y el imponente paisaje del Dique Frontal.

La observación de aves es otra de las experiencias imperdibles. Se estima que el área alberga alrededor de 100 especies, entre ellas garzas, patos y otras aves acuáticas que encuentran refugio en sus humedales.

La vegetación también merece especial atención, con ejemplares de quebracho colorado, algarrobo, mistol, chañar y sauce criollo.

Estas especies conforman un paisaje característico del ambiente chaqueño y aportan una extraordinaria riqueza natural.

Garzas, patos y numerosas especies encuentran refugio en este valioso ecosistema santiagueño.

La reserva también conserva restos paleontológicos que permiten conocer parte del pasado natural de la región. Estos vestigios aportan un atractivo educativo y convierten la visita en una experiencia que combina naturaleza e historia.

Los amantes de la fotografía encuentran escenarios especialmente atractivos en sus miradores, donde los reflejos del agua, las aves y la vegetación crean postales de gran belleza.

Además, su cercanía con Las Termas de Río Hondo permite combinar el paseo con otras propuestas turísticas, como la costanera y los tradicionales baños termales.

Los 5 motivos para visitar la Reserva Natural Tara Inti