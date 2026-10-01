ANSES cambia el monto del Complemento Leche: ¿Cuánto cobran las madres y embarazadas en octubre?

Los beneficiarios del Complemento Leche del Plan 1000 Días tendrán un aumento previsto para octubre de 2026.

El beneficio se actualiza mediante la movilidad aplicada a las asignaciones familiares, que este mes será del 1,66%.

De esta manera, el monto pasará de $58.098 a $59.063 por cada hijo alcanzado por la prestación.

El apoyo alimentario busca acompañar a familias durante el embarazo y los primeros años de vida de los niños.

Complemento Leche de ANSES: cuánto recibirán las familias en octubre

El Complemento Leche forma parte del Plan de los 1000 Días, establecido por la Ley 27.611.

El programa contempla un apoyo alimentario destinado a niños de hasta tres años que reciben AUH y a titulares de la Asignación por Embarazo.

Desde octubre, el monto mensual será de $59.063 por cada hijo alcanzado.

Complemento Leche: $59.063 por hijo.

$59.063 por hijo. Aumento: 1,66% respecto de septiembre.

1,66% respecto de septiembre. Beneficiarios: titulares de AUH y AUE.

titulares de AUH y AUE. Edad: niños de hasta 3 años.

niños de hasta 3 años. Cobro: se acredita junto con la asignación.

Según la información publicada sobre el beneficio, el depósito se realiza de manera automática, sin necesidad de presentar una solicitud específica.

El Complemento Leche de ANSES aumentará un 1,66% en octubre, por lo que el monto queda establecido en $59.063.

Cuánto queda la AUH en octubre

La actualización de octubre también modifica el monto de la Asignación Universal por Hijo, que llegará a $156.588 por menor.

Como ANSES mantiene una retención del 20% en los pagos regulares de AUH, el depósito mensual directo será de $125.270,40.

En tanto, para hijos con discapacidad, el importe mensual será de $509.863, con $407.890,40 correspondientes al 80%.

AUH general : $156.588.

$156.588. 80% directo: $125.270,40.

$125.270,40. 20% retenido: $31.317,60.

$31.317,60. AUH por discapacidad : $509.863.

$509.863. 80% directo por discapacidad: $407.890,40.





Calendario de pago de octubre

El Complemento Leche se acredita junto con la AUH o AUE y sigue las fechas establecidas para cada terminación del DNI.

El cronograma de octubre comenzará el jueves 8 y se extenderá durante diez jornadas hábiles.