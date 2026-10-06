Un gran embalse con espacios recreativos y paisajes ribereños: el rincón de Santiago del Estero, ideal para una escapada

En medio del paisaje santiagueño aparece una enorme extensión de agua que parece perderse en el horizonte. A su alrededor, sectores verdes, actividades náuticas y rincones para contemplar.

El atractivo no termina en la vista: pescar, navegar o simplemente esperar el atardecer son algunos de los planes que convierten a este lugar en una alternativa perfecta para quienes quieren sumar naturaleza, tranquilidad y aire libre.

Desde las alturas puede apreciarse la magnitud de la obra hidráulica y el caudal de agua que atraviesa sus compuertas.

Un enorme espejo de agua en Santiago del Estero

El Dique Frontal es una gran reserva ubicada sobre el río Dulce, en la provincia de Santiago del Estero y a pocos kilómetros de la ciudad de Termas de Río Hondo.

Su construcción dio origen a un enorme espejo de agua que transformó por completo el paisaje. La amplitud del horizonte, la vegetación de las orillas y el cielo reflejado sobre la superficie crean un escenario especialmente atractivo para recorrer durante una escapada.

La imponente estructura del Dique Frontal regula las aguas del río Dulce y sorprende por sus dimensiones.

Uno de los grandes encantos del lugar es precisamente su tranquilidad. Alejarse unos kilómetros del movimiento urbano permite encontrarse con sectores abiertos y vistas panorámicas, ideales para pasar algunas horas al aire libre y disfrutar del entorno.

Por otro lado, la pesca deportiva es una de las actividades más características de la zona. Las aguas del embalse albergan diferentes especies y atraen a aficionados que llegan en busca de una jornada aventurera.

La pesca deportiva es una de las actividades más tradicionales y convocantes de la zona.

El entorno también invita a realizar paseos, recorridos recreativos y actividades vinculadas con el agua. Las distintas perspectivas sobre el embalse permiten descubrir una postal diferente a medida que se avanza por sus alrededores.

Muy cerca se encuentra además el Museo del Automóvil de Termas de Río Hondo, ubicado junto al Autódromo Internacional. Esto permite combinar en una misma salida naturaleza, paisajes y una propuesta diferente vinculada con el mundo del automovilismo.

Las tranquilas aguas del embalse ofrecen un escenario privilegiado para disfrutar de actividades náuticas y del paisaje.

La cercanía con Termas de Río Hondo es otra de sus grandes ventajas. El visitante puede complementar el paseo con los reconocidos complejos termales, la gastronomía regional y otros atractivos de uno de los principales centros turísticos de Santiago del Estero.

Pero hay un momento especialmente atractivo para acercarse: el atardecer. Cuando el sol comienza a bajar, los tonos cálidos se reflejan sobre el agua y transforman el horizonte en una postal ideal para cerrar una jornada de paseo.

Termas de Río Hondo permite complementar el paseo con propuestas de descanso y sus reconocidas aguas termales.

Los 5 motivos para visitar el Dique Frontal

Disfrutar de enormes panorámicas junto al agua.

Practicar pesca deportiva en el río Dulce.

Realizar actividades náuticas y paseos al aire libre.

Contemplar increíbles atardeceres desde la costa.

Combinar la visita con Termas de Río Hondo y sus atractivos.