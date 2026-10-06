Un gran embalse con espacios recreativos y paisajes ribereños: el rincón de Santiago del Estero, ideal para una escapada
A pocos minutos de la reconocida ciudad termal, este destino combina pesca, naturaleza, actividades al aire libre y atardeceres increíbles junto a las aguas del río Dulce.
En medio del paisaje santiagueño aparece una enorme extensión de agua que parece perderse en el horizonte. A su alrededor, sectores verdes, actividades náuticas y rincones para contemplar.
El atractivo no termina en la vista: pescar, navegar o simplemente esperar el atardecer son algunos de los planes que convierten a este lugar en una alternativa perfecta para quienes quieren sumar naturaleza, tranquilidad y aire libre.
Un enorme espejo de agua en Santiago del Estero
El Dique Frontal es una gran reserva ubicada sobre el río Dulce, en la provincia de Santiago del Estero y a pocos kilómetros de la ciudad de Termas de Río Hondo.
Su construcción dio origen a un enorme espejo de agua que transformó por completo el paisaje. La amplitud del horizonte, la vegetación de las orillas y el cielo reflejado sobre la superficie crean un escenario especialmente atractivo para recorrer durante una escapada.
Uno de los grandes encantos del lugar es precisamente su tranquilidad. Alejarse unos kilómetros del movimiento urbano permite encontrarse con sectores abiertos y vistas panorámicas, ideales para pasar algunas horas al aire libre y disfrutar del entorno.
Por otro lado, la pesca deportiva es una de las actividades más características de la zona. Las aguas del embalse albergan diferentes especies y atraen a aficionados que llegan en busca de una jornada aventurera.
El entorno también invita a realizar paseos, recorridos recreativos y actividades vinculadas con el agua. Las distintas perspectivas sobre el embalse permiten descubrir una postal diferente a medida que se avanza por sus alrededores.
Muy cerca se encuentra además el Museo del Automóvil de Termas de Río Hondo, ubicado junto al Autódromo Internacional. Esto permite combinar en una misma salida naturaleza, paisajes y una propuesta diferente vinculada con el mundo del automovilismo.
La cercanía con Termas de Río Hondo es otra de sus grandes ventajas. El visitante puede complementar el paseo con los reconocidos complejos termales, la gastronomía regional y otros atractivos de uno de los principales centros turísticos de Santiago del Estero.
Pero hay un momento especialmente atractivo para acercarse: el atardecer. Cuando el sol comienza a bajar, los tonos cálidos se reflejan sobre el agua y transforman el horizonte en una postal ideal para cerrar una jornada de paseo.