ANSES activó los pagos de marzo y estos jubilados pueden cobrar $439.600

El calendario de pagos para jubilados y pensionados comenzó esta semana y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que un grupo específico de beneficiarios podrá acceder a un ingreso total de $439.600 durante el mes de marzo.

En marzo, además, todos los jubilados y pensionados reciben un aumento del 2,88% en sus haberes. Esta actualización se establece a partir de la fórmula de movilidad vigente, que ajusta mensualmente las prestaciones tomando como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), con un desfase de dos meses.

A este incremento se suma también un bono de refuerzo de $70.000, que continúa sin cambios desde marzo de 2024 y que está destinado principalmente a los jubilados y pensionados con ingresos más bajos.

Quiénes cobrarán $439.600 en marzo

Durante el tercer mes del año, quienes perciben la jubilación mínima tendrán un haber básico de $369.600,88. A este monto se le suma el bono extraordinario de $70.000, por lo que el ingreso total para este grupo alcanza los $439.600.

Desde ANSES también aclararon que los jubilados que cobran más que la mínima pero menos que el tope establecido, que este mes se fija en $439.600, recibirán un bono proporcional y decreciente hasta alcanzar ese límite.

Esto significa que el monto del refuerzo se ajusta de manera gradual según el nivel del haber que perciba cada beneficiario. En estos casos, el organismo deposita un adicional equivalente a la diferencia necesaria para llegar al tope establecido.

En marzo, los jubilados de la mínima cobrarán un haber total de $439.600 en concepto de aumento y bono.

Además de las jubilaciones mínimas, otras prestaciones previsionales también se actualizan durante marzo.

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) alcanza los $365.680 con el aumento y el bono incluidos.

Por su parte, la Pensión No Contributiva (PNC) por discapacidad o vejez llega a $328.720 sumando el incremento mensual y el refuerzo correspondiente.

En el otro extremo del sistema previsional, la jubilación máxima se ubica en $2.487.063 durante el tercer mes del año.

Calendario de pagos de marzo para jubilados y pensionados

El cronograma de pagos se organiza según la terminación del DNI de cada beneficiario.

Cuándo cobran los jubilados de la mínima con aumento y bono

DNI terminados en 0: lunes 9 de marzo

DNI terminados en 1: martes 10 de marzo

DNI terminados en 2: miércoles 11 de marzo

DNI terminados en 3: jueves 12 de marzo

DNI terminados en 4: viernes 13 de marzo

DNI terminados en 5: lunes 16 de marzo

DNI terminados en 6: martes 17 de marzo

DNI terminados en 7: miércoles 18 de marzo

DNI terminados en 8: jueves 19 de marzo

DNI terminados en 9: viernes 20 de marzo

Cuándo cobran los jubilados con haberes superiores a la mínima con aumento

DNI terminados en 0 y 1: miércoles 25 de marzo

DNI terminados en 2 y 3: jueves 26 de marzo

DNI terminados en 4 y 5: viernes 27 de marzo

DNI terminados en 6 y 7: lunes 30 de marzo

DNI terminados en 8 y 9: martes 31 de marzo

Cuándo cobran los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) con aumento y bono