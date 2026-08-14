Una laguna desconocida para romper con la rutina: naturaleza, pesca y atardeceres que sorprenden

Hay destinos "desconocidos" que no necesitan grandes atracciones ni calles repletas de turistas para justificar un viaje. A veces, un enorme espejo de agua, el silencio de la naturaleza y espacios sin apuro son suficientes para transformar por completo un fin de semana.

Para quienes disfrutan de los paisajes abiertos, la observación de animales y las actividades al aire libre, existe una alternativa bonaerense que todavía permanece fuera de la muchedumbre y se presenta como la opción ideal para descansar.

La inmensidad del espejo de agua y sus extensos juncales conforman uno de los paisajes más característicos de este rincón bonaerense.

Una laguna escondida entre juncales y naturaleza: la escapada perfecta para desconectarse

Se trata de la Laguna Salada Grande, un importante espejo de agua ubicado entre los partidos de General Lavalle y General Madariaga, en la provincia de Buenos Aires.

Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el destino se encuentra a unos 300 kilómetros, por lo que el viaje en auto demanda alrededor de cuatro horas según el tránsito.

Para llegar, se puede tomar la Autovía 2 hasta la zona de Dolores y continuar por la Ruta Provincial 63 y la Ruta Provincial 11 hacia General Lavalle; desde allí, el acceso al espejo de agua se completa por caminos locales.

Su tamaño es uno de los primeros aspectos que sorprenden. La costa se extiende a lo largo de aproximadamente 77,5 kilómetros y buena parte del perímetro está acompañado por grandes juncales, que funcionan como refugio para diferentes especies.

En este contexto, la pesca deportiva se presenta como una de las grandes alternativas. De hecho, históricamente, sus aguas se destacaron por contar con una abundante población de peces y especialmente por sus pejerreyes de lomo negro.

Durante los meses de temperaturas más elevadas, la propuesta cambia y aparece otro protagonista: la tararira, también denominada tarucha por los habitantes de la zona. De esta manera, el atractivo pesquero puede disfrutarse en diferentes momentos del año.

Los muelles ofrecen un espacio ideal para disfrutar de la pesca y compartir una jornada tranquila frente al agua en familia.

Quienes no estén interesados en pescar también encuentran motivos para acercarse. Durante el verano, el amplio espejo puede ser aprovechado para la práctica de windsurf y kitesurf, dos actividades que suman movimiento a un paisaje dominado por la tranquilidad.

La observación de fauna es otro de sus grandes atractivos. Entre los juncales y alrededores pueden encontrarse nutrias, carpinchos, patos, cisnes de cuello negro e incluso flamencos rosados, especialmente durante los períodos de mayor actividad animal.

Esa combinación convierte a Salada Grande en un buen destino para quienes simplemente quieran detenerse a contemplar el paisaje, fotografiar aves o disfrutar del cambio de colores sobre el agua cuando comienza a caer el sol.

Al caer el sol, el paisaje se transforma y regala atardeceres que se reflejan sobre las aguas calmas de la laguna.

La Laguna Salada Grande demuestra que no hace falta elegir los destinos más concurridos para disfrutar de una experiencia diferente. Sus extensos paisajes, la tranquilidad de sus aguas y la posibilidad de combinar pesca, deportes náuticos y observación de fauna permiten organizar una jornada en contacto directo con el entorno natural.

Ya sea para compartir el día en familia, disfrutar de una salida entre amigos o simplemente contemplar el atardecer sobre el agua, este rincón bonaerense invita a bajar el ritmo y alejarse por unas horas de la rutina. Una alternativa poco conocida que conserva justamente en la calma y la sencillez buena parte de su atractivo.