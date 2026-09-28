AUH ANSES: cambia un trámite clave para poder cobrar el 20% retenido.

El sistema de la Asignación Universal por Hijo (AUH) incorporó un cambio en la forma de comprobar que se cumplen las condiciones necesarias para acceder al 20% retenido de la prestación.

La modificación fue establecida mediante la Resolución 508/2026, publicada en el Boletín Oficial, y permite que la información requerida pueda obtenerse automáticamente a través del intercambio de datos entre organismos públicos.

Cuando los registros oficiales cuenten con la información necesaria, las familias que reciben la AUH no tendrán que presentar necesariamente la Libreta Nacional de Seguridad Social, Salud y Educación para acreditar las condiciones correspondientes.

Cómo funciona el nuevo sistema





Con este mecanismo, la ANSES recibe y cruza información de los organismos responsables de registrar los controles vinculados con salud, vacunación y escolaridad.

Para los chicos de hasta 4 años inclusive, se tienen en cuenta los controles sanitarios y el calendario de vacunación.

Cuando esos datos estén disponibles y permitan comprobar el cumplimiento de las condiciones, el 20% reservado se liquida junto con el 80% habitual de la asignación.

En el caso de los niños, niñas y adolescentes desde los 5 años, además de los controles de salud y vacunación, se incorpora la certificación del cumplimiento del ciclo escolar correspondiente.

Qué pasa con el 20% retenido





La AUH mantiene el esquema por el cual el 80% del monto se paga mensualmente, mientras que el 20% restante queda reservado hasta acreditar las condiciones establecidas.

La nueva normativa permite que esa acreditación se realice mediante la información disponible en los registros oficiales, sin que el beneficiario deba realizar necesariamente una gestión adicional cuando los datos estén correctamente registrados.

La Libreta AUH sigue vigente





El cambio no significa que desaparezca la Libreta Nacional de Seguridad Social, Salud y Educación.

Si la ANSES no cuenta con la información necesaria o detecta alguna inconsistencia, el titular podrá presentar la documentación correspondiente para demostrar el cumplimiento de los requisitos.

De esta manera, la Libreta continuará siendo la alternativa para aquellos casos en los que los datos disponibles no permitan completar la comprobación de las condiciones exigidas.

AUH ANSES: cambia un trámite clave para poder cobrar el 20% retenido.

Desde cuándo rige la modificación





El nuevo mecanismo comenzó a regir con la publicación de la Resolución 508/2026 el 17 de septiembre de 2026.

Desde entonces, los registros oficiales pueden utilizarse para acreditar las condiciones vinculadas con salud, vacunación y educación y determinar el acceso al 20% retenido de la prestación.

Un cambio en el sistema





La modificación apunta a utilizar la información que ya se encuentra disponible entre los organismos públicos. Cuando esos datos sean suficientes, el proceso será automático.

Si falta información o existe alguna inconsistencia, continuará disponible la Libreta AUH como respaldo para acreditar el cumplimiento de las condiciones.