AUH con aumento: cuáles son los "extras" que pueden cobrar los beneficiarios en septiembre 2026

En septiembre de 2026, los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) recibirán un aumento en sus haberes. A su vez, algunas familias podrán acceder a pagos "extra" de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), que podrían incrementar los montos finales.

La suba se aplica de acuerdo con la fórmula de movilidad vigente, que utiliza el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses previos para actualizar las prestaciones. Luego de que el INDEC difundiera la inflación de julio, se confirmó que el aumento será del 2,11%.

Además del monto mensual de la AUH, existen dos pagos adicionales a los que pueden acceder algunas familias que cumplan con los requisitos establecidos. Estas ayudas buscan reforzar los ingresos de los hogares y acompañar los gastos vinculados a la crianza y el cuidado de los hijos.

Cuáles son los extras que pueden recibir los titulares de la AUH en septiembre 2026

Además del monto correspondiente a la AUH, algunas familias pueden recibir beneficios adicionales destinados a reforzar sus ingresos y facilitar el acceso a alimentos. Entre ellos se encuentran el Complemento Leche del Plan 1000 Días y la Prestación Alimentar, conocida anteriormente como Tarjeta Alimentar.

Complemento Leche del Plan 1000 Días

El Complemento Leche se actualiza todos los meses de acuerdo con la fórmula de movilidad que utiliza la ANSES para sus prestaciones. De esta manera, el monto acompaña las variaciones de la inflación.

Con la última actualización disponible, el beneficio alcanza los $58.098 por cada hijo de hasta 3 años.

Pueden acceder al Complemento Leche:

Titulares de la Asignación por Embarazo para Protección Social.

Titulares de la AUH por cada hijo de hasta 3 años.

El beneficio se deposita de forma automática junto con la prestación correspondiente. Por eso, quienes cumplen con las condiciones no necesitan realizar un trámite adicional para cobrarlo.

Además del pago de la AUH, miles de familias pueden acceder al Complemento Leche y a la Prestación Alimentar en el noveno mes del año.

Prestación Alimentar, ex Tarjeta Alimentar

La Prestación Alimentar tiene un funcionamiento diferente. A diferencia del Complemento Leche, su monto no se actualiza automáticamente según la inflación, sino que cualquier modificación depende de una decisión del Gobierno nacional.

Por el momento, los valores previstos para septiembre de 2026 se mantienen sin cambios:

Familias con un hijo o titulares de la Asignación por Embarazo: $72.250.

Familias con dos hijos: $113.299.

Familias con tres o más hijos: $149.425.

Pueden recibir la Prestación Alimentar:

Titulares de la AUH con hijos de hasta 17 años inclusive.

Personas que cobran la Asignación por Embarazo para Protección Social, a partir de los tres meses de gestación.

Titulares de la AUH por hijos con discapacidad, sin límite de edad.

Personas que reciben una Pensión No Contributiva para Madre de siete hijos.

El pago también se acredita de manera automática. La ANSES deposita la Prestación Alimentar en la misma cuenta y en la misma fecha en que se cobra la prestación principal.

Cuánto se cobra de AUH y AUE en septiembre de 2026

En septiembre de 2026, la AUH y la Asignación por Embarazo (AUE) tendrán un aumento del 2,11%, correspondiente a la variación de la inflación de julio.

Con la actualización, los montos brutos quedan de la siguiente manera:

AUH general y AUE: $154.031 por cada hijo o embarazo.

AUH por hijo con discapacidad: $501.473,96.

Cuánto se cobra de bolsillo con la retención del 20%

La ANSES mantiene la retención del 20% de la AUH, que se acumula para luego ser cobrada cuando se acredita el cumplimiento de los requisitos correspondientes a través de la Libreta AUH.

Por eso, el monto que se deposita todos los meses equivale al 80% del valor total:

AUH general y AUE : $123.224,80.

y : $123.224,80. AUH por discapacidad: $401.179,17.

En el caso de la AUH general y la AUE, la retención mensual es de $30.806,20. Para la AUH por discapacidad, el monto retenido cada mes alcanza los $100.294,79.

Cuánto puede cobrar una familia con la AUH y los extras

Por ejemplo, una persona que recibe la AUH por un solo hijo menor de 3 años puede cobrar en septiembre un total de $253.572,80, si además reúne los requisitos para acceder a ambos beneficios alimentarios.

El cálculo surge de sumar:

AUH (80%): $123.224,80.

Prestación Alimentar: $72.250.

Complemento Leche: $58.098.

Total: $253.572,80.

Ante cualquier duda o consulta, ya sea sobre el beneficio en general o sobre una situación particular, las personas pueden ingresar a Mi ANSES con su CUIL y Clave de la Seguridad Social para consultar su información personal.

Por el momento, el organismo todavía no oficializó los montos correspondientes. Sin embargo, se espera que la información actualizada esté disponible en la página oficial de la ANSES a comienzos de septiembre.