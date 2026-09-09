AUH de ANSES: cuánto se cobra en total por cada hijo en septiembre con el extra alimentario
El organismo previsional liquida el haber actualizado junto con el programa de asistencia nutricional. Los valores finales para las familias según la cantidad de hijos.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) unificó en su esquema de pagos de septiembre de 2026 los depósitos de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Tarjeta Alimentar.
A raíz del incremento por movilidad del 2,11%, el valor de la AUH se fijó en $154.029,99 por cada niño o niña. Dado que el organismo efectúa el pago directo del 80% de la asignación, las familias perciben $123.223,99 por hijo.
El 20% restante ($30.806) permanece retenido por el sistema hasta la presentación anual de la Libreta AUH, requerimiento que acredita el cumplimiento de los controles de salud y escolaridad.
A esta suma se le adiciona automáticamente el plus de la Tarjeta Alimentar, prestación impulsada por el Ministerio de Capital Humano que se liquida según el número de menores a cargo en el hogar.
Además, las familias con niños de hasta 3 años reciben en simultáneo el Complemento Leche del Plan 1000 Días, que en septiembre equivale a $58.098 por menor.
Montos finales en septiembre según la cantidad de hijos
Sumando el 80% de la AUH y el monto correspondiente a la Tarjeta Alimentar, las acreditaciones en cuenta bancaria quedan estructuradas de la siguiente manera:
Familias con 1 hijo: $123.223,99 de AUH + $72.250 de Tarjeta Alimentar = $195.473,99.
Familias con 2 hijos: $246.447,98 de AUH + $113.299 de Tarjeta Alimentar = $359.746,98.
Familias con 3 hijos: $369.671,97 de AUH + $149.425 de Tarjeta Alimentar = $519.096,97.
Fechas de cobro de la AUH y la Tarjeta Alimentar en septiembre
Las acreditaciones unificadas se depositan según el último número del Documento Nacional de Identidad (DNI) del titular:
DNI finalizados en 0: martes 8 de septiembre.
DNI finalizados en 1: miércoles 9 de septiembre.
DNI finalizados en 2: jueves 10 de septiembre.
DNI finalizados en 3: viernes 11 de septiembre.
DNI finalizados en 4: lunes 14 de septiembre.
DNI finalizados en 5: martes 15 de septiembre.
DNI finalizados en 6: miércoles 16 de septiembre.
DNI finalizados en 7: jueves 17 de septiembre.
DNI finalizados en 8: viernes 18 de septiembre.
DNI finalizados en 9: lunes 21 de septiembre.