AUH de ANSES en octubre: confirman calendario de pagos, aumento y extras

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó los valores que comenzarán a regir en octubre para quienes reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH).

La prestación tendrá una actualización del 1,66%, en línea con el mecanismo de movilidad que también alcanza a otras asignaciones y jubilaciones.

Además del aumento, las familias podrán continuar recibiendo beneficios alimentarios como la Prestación Alimentar y el Complemento Leche, siempre que cumplan las condiciones correspondientes.

ANSES: ¿Cuánto cobra la AUH en octubre?

Con la actualización prevista para octubre, la AUH general pasará de $154.031 a $156.588 por hijo.

En los casos en los que corresponde la retención habitual del 20%, el monto se distribuye entre el pago mensual directo y la suma que queda reservada.

Los valores informados para octubre son:

AUH general:

$156.588 por hijo.

80% mensual: $125.270,40.

20% retenido: $31.317,60.

AUH por hijo con discapacidad:

$509.863 por hijo.

80% mensual por discapacidad: $407.890,40.

20% retenido: $101.972,60.

La parte retenida se acumula y puede recuperarse posteriormente mediante el mecanismo correspondiente de la Libreta AUH, que acredita los controles requeridos.

Existe, además, una situación particular para determinados menores de hasta 4 años inclusive: cuando ANSES verifica automáticamente los controles sanitarios y la vacunación mediante el cruce de datos, puede liquidar el 100% de la prestación.

La AUH se actualiza con un nuevo aumento en octubre, que será del 1,66%. También se mantienen los extras alimentarios como la Prestación Alimentar y el Complemento Leche.

AUH: ¿Qué extras alimentarios continúan en octubre?

Las familias que reciben la AUH también pueden acceder a beneficios destinados a reforzar la alimentación de los niños.

El Complemento Leche forma parte del Plan 1000 Días y se deposita automáticamente a quienes cumplen con las condiciones. La normativa y la información vigente contemplan este beneficio para niños pequeños, junto con la AUH.

Para octubre, el importe informado para el complemento será de $59.063, frente a los $58.098 vigentes anteriormente.

La Prestación Alimentar, por su parte, mantiene montos diferenciados según la cantidad de hijos que cumplen los requisitos del programa.

Los valores para octubre son:

Un hijo: $72.250 .

. Dos hijos: $113.299 .

. Tres hijos o más: $149.425.

La Prestación Alimentar se acredita de manera mensual y automática junto con las prestaciones correspondientes, sin que sea necesario realizar una inscripción específica.

Una familia con un hijo puede combinar el pago directo de la AUH con la Prestación Alimentar, elevando el ingreso mensual destinado al hogar.

Calendario de pago de la Asignación Universal por Hijo

ANSES distribuirá los depósitos de la AUH durante diez jornadas, según el último número del DNI del titular.

Las fechas de cobro de octubre serán: