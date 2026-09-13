AUH de ANSES: qué monto reciben las familias, según la cantidad de hijos

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa con el calendario de pagos de septiembre y deposita los montos correspondientes a la Asignación Universal por Hijo (AUH) junto con los beneficios adicionales que pueden corresponder a cada familia.

Este mes, la prestación incorpora el aumento establecido para septiembre y también contempla distintos refuerzos destinados principalmente a acompañar los gastos de alimentación, como la Prestación Alimentar o el Complemento Leche.

¿Cuánto perciben las familias beneficiarias de la AUH en septiembre, según la cantidad de hijos?

Durante septiembre, el depósito principal se determina a partir de la combinación entre la AUH y la Prestación Alimentar. En el caso de la asignación, ANSES retiene el 20% del monto total y acredita el 80% de manera mensual.

De acuerdo con los valores informados, los ingresos quedan organizados de la siguiente manera:

Familias con un hijo

Las familias que cobran AUH por un hijo reciben:

AUH: $123.223,99.

$123.223,99. Prestación Alimentar: $72.250.

$72.250. Total: $195.473,99.





Familias con dos hijos

Para quienes tienen dos hijos a cargo:

AUH: $246.447,98.

$246.447,98. Prestación Alimentar: $113.299.

$113.299. Total: $359.746,98.





Familias con tres hijos

En el caso de hogares con tres hijos:

AUH: $369.671,97.

$369.671,97. Prestación Alimentar: $149.425.

$149.425. Total: $519.096,97.





Los extras que ANSES deposita para los beneficiarios de la AUH se destinan principalmente a la compra de alimentos y bebidas de primera necesidad para los hijos menores a cargo.

Las familias con hijos menores de 3 años pueden sumar otro extra

Además de la AUH y la Prestación Alimentar, existe un complemento específico para determinados hogares con niños pequeños.

Se trata del Complemento Leche, correspondiente al Plan de los Mil Días, destinado a familias que tienen hijos menores de tres años. Durante septiembre, este refuerzo alcanza los $58.098.

El beneficio se suma al resto de los ingresos cuando se cumplen las condiciones correspondientes. Por lo tanto, una familia que recibe AUH, Prestación Alimentar y tiene a su cargo un menor de tres años puede superar los montos básicos detallados anteriormente.

La acreditación se realiza de manera automática cuando ANSES determina que el titular reúne los requisitos. Para controlar si el importe fue incluido en la liquidación, los beneficiarios pueden ingresar a Mi ANSES y revisar el detalle de los conceptos correspondientes al mes.

Calendario de pagos para la AUH: ¿en qué fechas cobran las familias?

Como ocurre con otras prestaciones, ANSES organiza el pago de la Asignación Universal por Hijo según la terminación del DNI del titular.

El cronograma de septiembre es el siguiente: