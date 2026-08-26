AUH recibe 3 extras en septiembre: cómo cobrar el Complemento Leche, la Prestación Alimentar y la Asignación por Cuidado Integral

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que, además de la prestación principal, los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) pueden acceder a distintos complementos económicos durante septiembre.

Estos adicionales están destinados a acompañar a las familias en gastos vinculados con la alimentación, la salud y el cuidado de los niños.

En paralelo, los titulares de la AUH recibirán una nueva actualización en sus ingresos. Para septiembre se estima un aumento del 2,1%, en línea con la inflación registrada durante julio, aunque la ANSES todavía debe oficializar el porcentaje definitivo y los montos correspondientes al próximo mes.

¿Cuáles son los extras que podrían recibir las familias de la AUH en septiembre?





Entre los principales complementos que pueden sumarse a la AUH aparecen la Prestación Alimentar, el Complemento Leche del Plan 1000 Días y la Asignación por Cuidado de Salud Integral.

Prestación Alimentar

La Prestación Alimentar, conocida anteriormente como Tarjeta Alimentar, es uno de los principales complementos que pueden recibir los titulares de la AUH. Está destinada a familias con hijos de hasta 17 años inclusive y a otros grupos contemplados por la normativa.

El dinero se acredita mensualmente y tiene como objetivo reforzar los recursos destinados a la compra de alimentos.

Los valores previstos para septiembre de 2026 se mantienen, por el momento, sin cambios:

Familias con un hijo o titulares de la Asignación por Embarazo: $72.250.

$72.250. Familias con dos hijos: $113.299.

$113.299. Familias con tres o más hijos: $149.425.





Pueden acceder al beneficio:

Titulares de la AUH con hijos de hasta 17 años inclusive .

. Personas que cobran la Asignación por Embarazo para Protección Social , a partir del tercer mes de gestación.

, a partir del tercer mes de gestación. Titulares de la AUH por hijos con discapacidad , sin límite de edad.

, sin límite de edad. Personas que reciben una Pensión No Contributiva para Madre de siete hijos.





La acreditación se realiza de acuerdo con la información que figura en la ANSES y no requiere una inscripción específica por fuera del sistema.

Complemento Leche del Plan 1000 Días

Otro de los adicionales disponibles es el Complemento Leche del Plan 1000 Días, orientado a acompañar la alimentación y el desarrollo saludable durante la primera infancia.

En el caso de los titulares de la AUH, el beneficio corresponde por cada hijo hasta el mes en que cumple los 3 años, siempre que se cumplan las condiciones establecidas.

Para septiembre, el monto estimado de este complemento rondaría los $58.091, si finalmente se confirma el aumento general del 2,1%.

Asignación por Cuidado de Salud Integral

La Asignación por Cuidado de Salud Integral contempla un pago anual para titulares de la AUH que tienen hijos durante sus primeros tres años de vida.

El monto equivale al de la Asignación Universal por Hijo o al correspondiente a la AUH por hijo con discapacidad, según cada situación.

Para recibir este beneficio no es necesario realizar un trámite adicional. La asignación se acredita automáticamente cuando se cumplen las condiciones establecidas: haber cobrado la AUH durante el año anterior y haber realizado los controles de salud y vacunación correspondientes a los niños menores de 3 años.

Los extras que reciben los titulares de la AUH corresponden a beneficios orientados a la compra de alimentos y bebidas de primera necesidad para los hijos menores a cargo.

¿Cómo quedarían los montos de la AUH en septiembre?





En septiembre, los titulares de la AUH y de la Asignación por Embarazo (AUE) tendrán una nueva actualización calculada a partir de la inflación de julio, de acuerdo con la fórmula de movilidad vigente.

Como el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio fue del 2,1%, se estima que la ANSES aplique ese mismo porcentaje sobre las prestaciones.

Con este cálculo, los montos quedarían de la siguiente manera:

AUH general y AUE: $154.015 por cada hijo o embarazo.

$154.015 por cada hijo o embarazo. AUH por hijo con discapacidad: $501.487.





Sin embargo, estos valores todavía son estimativos. En los próximos días, la ANSES deberá confirmar el porcentaje definitivo y los montos que efectivamente se acreditarán durante septiembre.