Aumenta la AUH por Discapacidad: qué montos cobrarán las familias en septiembre y qué extras se mantienen

Falta poco para que comience el calendario de pagos correspondiente a septiembre y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ultima los detalles para los depósitos del nuevo mes. Entre las prestaciones que tendrán modificaciones se encuentra la Asignación Universal por Hijo (AUH) por Discapacidad.

Durante septiembre, las prestaciones administradas por la ANSES tendrán una nueva actualización por movilidad. El incremento estimado ronda el 2,1%, porcentaje que surge de la fórmula vigente para calcular la actualización mensual y que toma como referencia la inflación registrada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) con dos meses de rezago.

¿Cuánto cobrarán las familias beneficiarias de la AUH por Discapacidad en septiembre?





En caso de que la ANSES traslade el aumento estimado del 2,1% a la prestación, los titulares de la AUH por Discapacidad recibirían los siguientes montos:

Monto bruto: $501.487.

$501.487. Cobro mensual directo: $401.189.

$401.189. Monto retenido: $100.298.





La prestación contempla una retención mensual del 20% sobre el monto total. Ese dinero no se pierde, sino que queda acumulado y puede solicitarse posteriormente mediante la presentación de la Libreta AUH.

La Libreta permite acreditar que los niños y adolescentes a cargo cumplieron con los controles de salud, vacunación y educación establecidos. Una vez presentada y verificada, el beneficiario puede solicitar el pago del monto retenido correspondiente al período anterior.

En este caso, los titulares podrían reclamar durante 2026 el porcentaje acumulado correspondiente al año 2025, siempre que hayan cumplido con los requisitos y realizado la presentación correspondiente.

En el caso de quienes viven en la Zona 1, el monto de la AUH por Discapacidad sería:

Monto bruto: $651.934.

$651.934. Retención del 20%: $130.387.

$130.387. Pago directo: $521.547.





La Zona 1 contempla a las familias domiciliadas en La Pampa, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego, además de la Antártida e Islas del Atlántico Sur y el partido de Patagones, en la provincia de Buenos Aires.

¿Qué extras cobrarán los beneficiarios de la AUH por Discapacidad en septiembre?





Además del aumento en la prestación principal, las familias que reciben la AUH por Discapacidad pueden acceder a distintos complementos económicos de la ANSES, de acuerdo con su situación y con las condiciones establecidas para cada beneficio.

Entre los complementos que podrían percibir durante septiembre aparecen:

Prestación Alimentar

La Prestación Alimentar, anteriormente conocida como Tarjeta Alimentar, es una ayuda económica destinada a la compra de alimentos y bebidas de primera necesidad.

En el caso de las familias que reciben la AUH por Discapacidad, puede corresponder cuando los hijos tienen hasta 17 años y el monto depende de la cantidad de hijos alcanzados por el beneficio.

Los valores vigentes son:

Familias con un hijo o titulares de la Asignación por Embarazo: $72.250.

$72.250. Familias con dos hijos: $113.299.

$113.299. Familias con tres o más hijos: $149.425.



Complemento Leche

El Complemento Leche está orientado a acompañar la alimentación y el desarrollo durante la primera infancia. Para los titulares de la AUH y la AUH por Discapacidad, corresponde por cada hijo hasta el mes en que cumple 3 años, siempre que la información registrada en la ANSES se encuentre correctamente actualizada.

Con el aumento estimado del 2,1%, el valor del complemento para septiembre quedaría en aproximadamente $58.091.

Asignación por Cuidado de Salud Integral

La Asignación por Cuidado de Salud Integral es un pago anual destinado a los titulares de AUH y AUH por Discapacidad que tienen hijos durante sus primeros tres años de vida.

El monto equivale al valor de la asignación correspondiente según cada caso y está condicionado al cumplimiento de los controles de salud y vacunación requeridos.

Las familias beneficiarias de la AUH también contarán con beneficios adicionales destinados a la compra de alimentos y bebidas para los hijos menores a cargo.

¿Cómo quedaría el valor de la AUH general en septiembre?





Los titulares de la Asignación Universal por Hijo tradicional también tendrán una actualización estimada del 2,1%.

En caso de confirmarse ese porcentaje, los valores quedarían así:

Monto bruto: $154.015.

$154.015. Monto retenido del 20%: $30.803.

$30.803. Pago directo: $123.212.





Al igual que ocurre con la AUH por Discapacidad, el 20% retenido queda sujeto a la presentación de la documentación correspondiente para acceder al pago acumulado.

Calendario de septiembre: ¿En qué fechas cobrarían la AUH general y la AUH por Discapacidad?





El calendario previsto para las titulares de la AUH y la AUH por Discapacidad se organiza según la terminación del DNI: