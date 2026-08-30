Aumenta la PUAM en septiembre: ¿Cuánto se cobra con aumento y bono?

Con el calendario de pagos de septiembre cada vez más cerca, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya prepara los detalles de los depósitos correspondientes al nuevo mes.

Entre las prestaciones que tendrán una actualización se encuentra la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), destinada a personas que no cuentan con una jubilación contributiva.

Para septiembre de 2026, la prestación tendría un aumento estimado del 2,1%, de acuerdo con el mecanismo de movilidad que utiliza la ANSES para actualizar mensualmente los haberes previsionales.

Además, como la PUAM se encuentra por debajo del haber mínimo, sus titulares también reciben el bono extraordinario de $70.000 en su totalidad, de mantenerse el esquema vigente.

¿Cuánto cobrarán los beneficiarios de la PUAM?





Con la aplicación del aumento estimado del 2,1%, el haber de la PUAM pasaría a ser de $342.872,98.

A este monto se le suma el bono extraordinario de $70.000, por lo que el ingreso total de quienes cobren la prestación alcanzaría los $412.872,98.

El incremento previsto para septiembre surge del dato de inflación correspondiente a julio, que fue del 2,1%. La fórmula de movilidad toma como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) con dos meses de rezago, por lo que ese porcentaje es el utilizado para proyectar la actualización del próximo mes.

De todas maneras, la ANSES todavía deberá oficializar el aumento y publicar los nuevos valores de las prestaciones. Por este motivo, las cifras mencionadas pueden presentar modificaciones antes de que comiencen los pagos de septiembre.

En septiembre, los beneficiarios de la PUAM recibirán un aumento en sus haberes y el bono de refuerzo.

¿Cómo se paga el bono de $70.000?





Hasta el momento, el bono extraordinario de $70.000 se mantiene sin cambios y se acredita junto con los haberes correspondientes. El refuerzo está dirigido principalmente a los beneficiarios que perciben las prestaciones más bajas del sistema previsional.

Entre quienes reciben el bono completo se encuentran los titulares de la jubilación mínima, los beneficiarios de la PUAM y determinados titulares de Pensiones No Contributivas (PNC), siempre que cumplan con las condiciones establecidas.

El pago se realiza de manera automática, junto con la prestación mensual y en la fecha correspondiente al calendario de la ANSES.



¿Qué es la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)?





La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) es una prestación de ANSES destinada a personas mayores que no cuentan con una jubilación o pensión contributiva.

El beneficio busca brindar una cobertura previsional a quienes alcanzaron la edad correspondiente pero no reúnen los requisitos para acceder a una jubilación ordinaria.

A diferencia de las jubilaciones tradicionales, la PUAM tiene condiciones específicas relacionadas con la edad, la residencia y la situación previsional del solicitante.

Requisitos para acceder a la PUAM





Para solicitar esta prestación se deben cumplir determinadas condiciones:

Edad

Mujeres: 60 años o más.

Varones: 65 años o más.





Residencia

Ser argentino o naturalizado con al menos 10 años de residencia en el país, previos a la solicitud.

En el caso de extranjeros, contar con una residencia mínima de 20 años.





Situación previsional

No cobrar una jubilación o pensión de un organismo nacional ni de cajas provinciales o municipales.

Quienes ya reciben una jubilación o pensión deben renunciar a esa prestación para poder solicitar la PUAM.



Una vez cumplidos los requisitos, los interesados pueden iniciar el trámite correspondiente ante una oficina de la ANSES.