Aumentan casi 9% los peajes a la Costa Atlántica

El gobierno bonaerense aprobó un aumento del 8,9% en las tarifas de las estaciones de peaje ubicadas en los corredores viales con destino a la Costa Atlántica.

La actualización entrará en vigencia a partir del primer minuto de este viernes 9 de octubre, en la previa de la movilización turística por el fin de semana largo.

Los nuevos valores en los peajes bonaerenses

El ajuste alcanza a las trazas administradas por la concesionaria estatal AUBASA en las rutas provinciales 2, 11 y 74.

De acuerdo con el nuevo cuadro tarifario dispuesto para vehículos de categoría 1, los montos quedarán fijados de la siguiente manera:

Samborombón (Ruta 2): $8.600

Maipú (Ruta 2): $8.600

La Huella (Ruta 11): $8.600

Mar Chiquita (Ruta 11): $4.000

General Madariaga (Ruta 74): $3.600

Para los usuarios adheridos al sistema de cobro automático TelePASE, los peajes en Samborombón, Maipú y La Huella pasarán a costar $8.507,95. En tanto, la tarifa ascenderá a $3.913,65 en Mar Chiquita y a $3.573,33 en General Madariaga.

Fórmula de cálculo y costos del recorrido

La suba responde a la aplicación de la revisión tarifaria trimestral basada en el Coeficiente de Variación Tarifario. Este indicador pondera un 55% la evolución del Índice de Salarios, un 25% el Índice de Precios Internos al por Mayor y un 20% el Índice de Precios al Consumidor publicados por el INDEC.

Con este esquema, realizar el trayecto en auto desde la Ciudad de Buenos Aires hasta Mar del Plata demandará $17.200 abonando únicamente los dos peajes de la Ruta 2. Si se suman los accesos de la Autopista Buenos Aires-La Plata en horario pico, el costo estimado por tramo alcanzará los $22.300.