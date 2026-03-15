Aumentan las jubilaciones: ¿A cuánto llegará la mínima en abril?

Tras la confirmación del último dato de inflación correspondiente a febrero, las jubilaciones y prestaciones sociales que paga la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) volverán a actualizarse en abril de 2026, en línea con el esquema de movilidad mensual vigente.

Este sistema de actualización toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Según la normativa actual, los haberes previsionales se ajustan con un desfase de dos meses respecto al dato inflacionario, por lo que la inflación registrada en febrero impactará directamente en los montos que se pagarán en abril.

Si bien la ANSES todavía no oficializó los nuevos valores mediante una resolución, el último dato publicado por el INDEC permite estimar cuál será el incremento que recibirán jubilados y pensionados en el próximo mes.

¿Cuánto cobrarán los jubilados de la mínima en abril?

La semana pasada el INDEC informó que la inflación de febrero fue del 2,9%. En caso de que ese mismo porcentaje se aplique al cálculo de movilidad, el haber mínimo que paga la ANSES pasaría de $369.600,88 a $380.318 a partir de abril.

Sin embargo, los jubilados que perciben el haber mínimo también reciben un bono extraordinario de $70.000, que en los últimos meses fue otorgado para reforzar los ingresos de quienes cobran la jubilación más baja.

Si este refuerzo se mantiene vigente en abril (algo que todavía deberá confirmar oficialmente la ANSES), el ingreso total de los jubilados de la mínima ascendería a $450.318.

¿Cuánto cobrarán los demás jubilados y pensionados en abril?

El aumento estimado del 2,9% no solo impactará en la jubilación mínima, sino también en el resto de las prestaciones previsionales que paga la ANSES.

Los montos quedarían aproximadamente de la siguiente manera:

Jubilación máxima: pasaría de $2.487.063 a $2.559.187 .

Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez y vejez: pasarían de $258.720,62 a $266.222 .

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): aumentaría de $295.680,70 a $304.254.

Al igual que ocurre con la jubilación mínima, estos valores son estimaciones basadas en el último dato inflacionario publicado. Los montos finales deberán ser confirmados oficialmente por la ANSES en los próximos días.

El calendario de marzo continúa: quiénes aún deben cobrar

Mientras se esperan las definiciones sobre los haberes de abril, el calendario de pagos correspondiente a marzo todavía sigue en marcha.

En el caso de los jubilados que cobran la mínima, las fechas que restan son:

DNI terminados en 5: lunes 16 de marzo

DNI terminados en 6: martes 17 de marzo

DNI terminados en 7: miércoles 18 de marzo

DNI terminados en 8: jueves 19 de marzo

DNI terminados en 9: viernes 20 de marzo

Por su parte, los jubilados y pensionados que perciben haberes superiores a la mínima cobrarán en las siguientes fechas: