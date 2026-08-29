Aumentan las jubilaciones de ANSES: cómo quedan las escalas en septiembre 2026 con aumento y bono

Los jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) tendrán un nuevo aumento en septiembre de 2026. Con esta suba, también se modifican las escalas de los haberes que los adultos mayores recibirán durante el noveno mes del año.

El incremento se calcula a partir de la fórmula de movilidad mensual, que toma como referencia el último Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC. Para septiembre se utilizó la inflación de julio, que fue del 2,1%, y se tuvieron en cuenta sus dos decimales para determinar el porcentaje de aumento.

La actualización alcanza a la jubilación mínima, el haber máximo, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), las Pensiones No Contributivas (PNC) y las prestaciones graciables.

Además, aunque todavía falta la oficialización, está prevista la continuidad del bono de $70.000. El refuerzo seguirá congelado en ese monto y, en los casos en que el haber supere el mínimo, podrá cobrarse de manera proporcional.

Escalas de jubilaciones y pensiones de la ANSES en septiembre

Con el aumento previsto para septiembre, los principales haberes previsionales quedarán de la siguiente manera:

Jubilación mínima : $428.633,20. Con el bono de $70.000, el total llega a $498.633,20.

: $428.633,20. Con el bono de $70.000, el total llega a $498.633,20. Jubilación máxima : $2.884.395,56.

: $2.884.395,56. PUAM : $342.906,55. Con el refuerzo, el monto total será de $412.906,55.

: $342.906,55. Con el refuerzo, el monto total será de $412.906,55. PNC por Invalidez y Vejez: $300.043,23. Con el bono, alcanzará los $370.043,23.

Cómo se paga el bono de $70.000 de la ANSES

El refuerzo extraordinario de $70.000 se deposita junto con el haber previsional habitual, directamente en la cuenta bancaria donde cada beneficiario cobra su prestación.

El esquema contempla dos situaciones:

Bono completo: corresponde a quienes cobran la jubilación mínima, la PUAM y determinadas Pensiones No Contributivas, como las de vejez, invalidez y para madres de siete hijos o más. Bono proporcional: alcanza a quienes tienen un haber superior al mínimo. En estos casos, el monto del refuerzo se reduce hasta completar el tope de $498.633,20 entre jubilación y bono.





En septiembre de 2026, los jubilados y pensionados de la ANSES tendrán un aumento del 2,1% en sus haberes.

Cómo iniciar el trámite de jubilación en la ANSES

Quienes estén en condiciones de jubilarse pueden comenzar el trámite desde Mi ANSES y luego completar la gestión de manera presencial. Los pasos principales son:

Ingresar a Mi ANSES: acceder con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Revisar los aportes: entrar en "Trabajo", luego "Consultar Historia Laboral" y comprobar que todos los períodos trabajados estén registrados. Juntar la documentación: si faltan aportes, presentar certificados de servicios, recibos de sueldo, documentación de la obra social o una Declaración Jurada que permita acreditar esos períodos. También se debe completar el Formulario 6.18. Solicitar un turno: reservar una cita en la oficina de ANSES correspondiente y presentarse el día indicado con el DNI y la documentación necesaria.

Calendario de pagos de septiembre para jubilados con DNI del 0 al 9

Los jubilados que cobran el haber mínimo recibirán sus haberes de septiembre según el último número de su DNI. El cronograma se distribuye en días hábiles y comienza con quienes tienen documento terminado en 0:

DNI terminado en 0: martes 8 de septiembre.

DNI terminado en 1: miércoles 9 de septiembre.

DNI terminado en 2: jueves 10 de septiembre.

DNI terminado en 3: viernes 11 de septiembre.

DNI terminado en 4: lunes 14 de septiembre.

DNI terminado en 5: martes 15 de septiembre.

DNI terminado en 6: miércoles 16 de septiembre.

DNI terminado en 7: jueves 17 de septiembre.

DNI terminado en 8: viernes 18 de septiembre.

DNI terminado en 9: lunes 21 de septiembre.

Una vez finalizado este primer tramo, la ANSES seguirá con los pagos correspondientes a quienes cobran haberes superiores al mínimo. En este caso, las fechas se organizan agrupando a titulares según la terminación de su DNI.

Quienes quieran conocer con anticipación el detalle de su pago pueden ingresar a Mi ANSES con su CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Desde ahí podrán consultar el recibo y verificar los conceptos incluidos en la liquidación.