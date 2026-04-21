Aumentan las jubilaciones de ANSES en mayo: ¿Qué pasa con el bono extra?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) avanza en la organización de los pagos correspondientes a mayo de 2026, mes en el que jubilados y pensionados recibirán un nuevo aumento en sus haberes en el marco de la fórmula de movilidad vigente.

Sin embargo, más allá del incremento previsto, uno de los principales interrogantes gira en torno a la continuidad del bono de refuerzo de $70.000, que durante los últimos meses funcionó como un complemento clave para quienes perciben la jubilación mínima.

¿Cuál es el futuro del bono para jubilados en mayo 2026?

El bono extraordinario fue implementado como una medida para reforzar los ingresos de los jubilados y pensionados con menores recursos.

Para mayo, todo indica que el beneficio podría volver a otorgarse, aunque hasta el momento no fue confirmado oficialmente. Su continuidad depende de la publicación de un decreto en el Boletín Oficial, tal como viene ocurriendo en los meses anteriores.

En cuanto al valor del bono, no se esperan cambios en el monto, el cual se mantiene en $70.000 desde 2024. Esto implica que, de confirmarse, seguiría cumpliendo el mismo rol de complemento para los haberes más bajos.

Mientras tanto, los beneficiarios pueden consultar información actualizada sobre sus pagos, montos y fechas a través del sitio oficial de ANSES (anses.gob.ar), donde también se gestionan distintos trámites vinculados al sistema previsional.

En mayo, ANSES seguiría acreditando el bono de $70.000 junto con los haberes mínimos, sin embargo, todavía resta la confirmación por parte del Gobierno sobre su continuidad.

¿Cómo se paga el bono para jubilados?

El bono de refuerzo no se distribuye de manera uniforme, sino que responde a un esquema escalonado según el nivel de ingresos de cada beneficiario:

• Bono completo:

Está destinado a quienes perciben la jubilación mínima. En estos casos, el adicional de $70.000 se suma íntegramente al haber mensual, elevando el ingreso total.

• Bono proporcional:

Quienes cobran un haber superior al mínimo, pero no superan cierto límite, reciben un monto reducido. El objetivo es que el ingreso total no exceda el tope establecido.

Por ejemplo, si un jubilado percibe $390.000 y el tope es de $440.000, recibirá un bono de $50.000 que le permita alcanzar el límite sin superarlo.

• Sin bono:

Los jubilados que superan el tope de ingresos definido quedan excluidos del beneficio. En estos casos, solo perciben el haber mensual con el aumento correspondiente, sin ningún adicional.