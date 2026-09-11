Aumentan las jubilaciones y pensiones en octubre: ¿Cuáles serán los nuevos montos?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará un nuevo aumento sobre las jubilaciones y pensiones durante octubre de 2026, por lo que los beneficiarios tendrán una nueva actualización en sus haberes. El cálculo se realiza a partir de la fórmula de movilidad previsional vigente y toma como referencia el índice de inflación correspondiente a dos meses anteriores.

El dato clave para determinar el próximo incremento fue publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) el jueves 10 de septiembre: la inflación de agosto fue del 1,7% a nivel nacional.

¿Cuánto aumentarán las jubilaciones y pensiones en octubre?

El INDEC informó una variación mensual del IPC de 1,7% en agosto. Este dato es el que permite realizar la estimación del próximo aumento previsional, dado que la fórmula utiliza la inflación de dos meses atrás.

Sin embargo, ANSES tiene un sistema a la hora de trasladar ese porcentaje a los haberes. El mecanismo consiste en aplicar el índice de inflación mensual con su valor exacto de dos dígitos en lugar de usar el número redondeado que publica el INDEC.

Con una suba estimada cercana al 1,66%, los principales haberes de ANSES podrían quedar de la siguiente manera:

Jubilación mínima: pasaría de $428.633,20 a aproximadamente $435.748,51 .

pasaría de $428.633,20 a aproximadamente . Jubilación máxima: subiría de $2.884.295,54 a unos $2.932.174,85 .

subiría de $2.884.295,54 a unos . PUAM: aumentaría de $342.906,56 a $348.598,81 .

aumentaría de $342.906,56 a . PNC por discapacidad: pasaría de $300.043,24 a $305.023,96 .

pasaría de $300.043,24 a . PNC por vejez: también quedaría en torno a $305.023,96 .

también quedaría en torno a . PNC para madres de siete hijos: subiría hasta aproximadamente $435.748,51.





Los valores son todavía estimaciones, por lo que podrían presentar pequeñas diferencias cuando ANSES oficialice el porcentaje exacto y los montos definitivos de octubre.

En el caso de quienes cobran la jubilación mínima, la estimación también contempla la continuidad del refuerzo de $70.000. De mantenerse ese adicional, el ingreso total podría alcanzar aproximadamente los $505.748,51.

Para la PUAM, el monto base estimado de $348.598,81 se elevaría hasta $418.598,81 con un bono de $70.000. Las PNC por discapacidad y vejez, en tanto, llegarían a unos $375.023,96 con el mismo refuerzo.

El porcentaje de la inflación publicado por el INDEC fue del 1,7%, pero ANSES aplica un sistema de dos decimales para calcular el aumento real en las jubilaciones y pensiones.

¿Qué pasará con el bono de $70.000 en octubre?

El aumento de las jubilaciones no es el único dato que deberán esperar los beneficiarios. También resta que el Gobierno defina oficialmente qué ocurrirá con el bono extraordinario de $70.000 que actualmente acompaña a los haberes más bajos.

Hasta septiembre, el refuerzo se mantiene en ese valor y se deposita junto con la prestación mensual. La continuidad del mismo monto durante octubre todavía debe ser confirmada oficialmente.

El bono alcanza principalmente a:

Jubilados del sistema contributivo.

Titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) .

. Beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC) .

. Otras pensiones administradas por ANSES.





En caso de mantenerse, el refuerzo se acreditaría automáticamente junto con el haber mensual, sin necesidad de realizar un trámite adicional.

También es importante recordar que el bono puede aplicarse de forma proporcional para determinados beneficiarios que cobran por encima de la jubilación mínima, según el esquema vigente.