Aumentan las Pensiones No Contributivas: fechas de pago, montos y cómo se cobra el bono

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comenzará con los pagos correspondientes a octubre para jubilados y pensionados.

Durante este mes, las Pensiones No Contributivas (PNC) tendrán una actualización del 1,66% sobre sus haberes.

Además, determinados beneficiarios recibirán un bono extraordinario de hasta $70.000 junto con el pago mensual.

Pensiones No Contributivas: cuánto cobrarán en octubre con el aumento





El incremento del 1,66% también alcanza a las prestaciones no contributivas administradas por la ANSES durante octubre.

Los montos dependerán del tipo de pensión y de las condiciones correspondientes a cada beneficiario.

PNC por invalidez y vejez: $305.023,96 de haber básico. $375.023,96 en total con el bono.

Pensión para Madres de 7 hijos: $435.748,51 de haber básico. $505.748,51 en total.

Las PNC por invalidez y vejez equivalen al 70% del haber mínimo previsional establecido para octubre.

En cambio, la Pensión para Madres de 7 hijos tiene el mismo valor que la jubilación mínima vigente durante el mes.

Las PNC cobran en octubre con un aumento de 1,66% y bono de $70.000.

Refuerzo para las PNC: ¿Cómo se cobra el bono de $70.000?





El bono extraordinario de hasta $70.000 se incorporará automáticamente a los pagos de octubre correspondientes.

La medida alcanza a distintos beneficiarios previsionales que cumplen las condiciones establecidas por la normativa vigente.

Jubilados del sistema contributivo .

Titulares de la PUAM .

Beneficiarios de Pensiones No Contributivas .

Titulares de pensiones administradas por la ANSES.

El depósito se realiza junto con el haber mensual y no requiere presentar una solicitud adicional ante la ANSES.

Quienes cobran el haber mínimo y cumplen las condiciones reciben el refuerzo completo de $70.000 durante octubre.

Para otros beneficiarios que superan ese nivel, el monto puede ser proporcional hasta alcanzar el tope establecido.

Calendario de pagos de la ANSES: ¿En qué fechas cobran las PNC?





Los titulares de Pensiones No Contributivas comenzarán a cobrar durante los primeros días del calendario previsional de octubre.

Las fechas fueron organizadas según la terminación del Documento Nacional de Identidad de cada beneficiario.

8 de octubre: DNI terminados en 0 y 1.

9 de octubre: DNI terminados en 2 y 3.

13 de octubre: DNI terminados en 4 y 5.

14 de octubre: DNI terminados en 6 y 7.

15 de octubre: DNI terminados en 8 y 9.

El calendario tendrá una interrupción por el feriado nacional del lunes 12 de octubre.

Por ese motivo, los pagos se retomarán desde el martes 13 y continuarán hasta completar todas las terminaciones.

Los beneficiarios pueden consultar el detalle de sus haberes mediante Mi ANSES y verificar el monto depositado.