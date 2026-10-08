Aumentan las Pensiones No Contributivas: fechas de pago, montos y cómo se cobra el bono
En octubre, las PNC tendrán una suba del 1,66% y podrán sumar un bono de hasta $70.000. Los detalles del pago.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comenzará con los pagos correspondientes a octubre para jubilados y pensionados.
Durante este mes, las Pensiones No Contributivas (PNC) tendrán una actualización del 1,66% sobre sus haberes.
Además, determinados beneficiarios recibirán un bono extraordinario de hasta $70.000 junto con el pago mensual.
Pensiones No Contributivas: cuánto cobrarán en octubre con el aumento
El incremento del 1,66% también alcanza a las prestaciones no contributivas administradas por la ANSES durante octubre.
Los montos dependerán del tipo de pensión y de las condiciones correspondientes a cada beneficiario.
PNC por invalidez y vejez: $305.023,96 de haber básico. $375.023,96 en total con el bono.
Pensión para Madres de 7 hijos: $435.748,51 de haber básico. $505.748,51 en total.
Las PNC por invalidez y vejez equivalen al 70% del haber mínimo previsional establecido para octubre.
En cambio, la Pensión para Madres de 7 hijos tiene el mismo valor que la jubilación mínima vigente durante el mes.
Refuerzo para las PNC: ¿Cómo se cobra el bono de $70.000?
El bono extraordinario de hasta $70.000 se incorporará automáticamente a los pagos de octubre correspondientes.
La medida alcanza a distintos beneficiarios previsionales que cumplen las condiciones establecidas por la normativa vigente.
Jubilados del sistema contributivo.
Titulares de la PUAM.
Beneficiarios de Pensiones No Contributivas.
Titulares de pensiones administradas por la ANSES.
El depósito se realiza junto con el haber mensual y no requiere presentar una solicitud adicional ante la ANSES.
Quienes cobran el haber mínimo y cumplen las condiciones reciben el refuerzo completo de $70.000 durante octubre.
Para otros beneficiarios que superan ese nivel, el monto puede ser proporcional hasta alcanzar el tope establecido.
Calendario de pagos de la ANSES: ¿En qué fechas cobran las PNC?
Los titulares de Pensiones No Contributivas comenzarán a cobrar durante los primeros días del calendario previsional de octubre.
Las fechas fueron organizadas según la terminación del Documento Nacional de Identidad de cada beneficiario.
8 de octubre: DNI terminados en 0 y 1.
9 de octubre: DNI terminados en 2 y 3.
13 de octubre: DNI terminados en 4 y 5.
14 de octubre: DNI terminados en 6 y 7.
15 de octubre: DNI terminados en 8 y 9.
El calendario tendrá una interrupción por el feriado nacional del lunes 12 de octubre.
Por ese motivo, los pagos se retomarán desde el martes 13 y continuarán hasta completar todas las terminaciones.
Los beneficiarios pueden consultar el detalle de sus haberes mediante Mi ANSES y verificar el monto depositado.