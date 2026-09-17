Aumentan los colectivos en el AMBA: ¿Cuánto costará el boleto desde octubre?

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA), al igual que la provincia de Buenos Aires, aplicará en octubre 2026 un nuevo cuadro tarifario con aumentos del 3,7% en los colectivos que circulan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

El incremento responde al mecanismo de actualización tarifaria utilizado por la Ciudad, que toma como referencia el último dato del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), al que se suman dos puntos porcentuales.

En CABA, el boleto mínimo para recorridos de 0 a 3 kilómetros pasará de $887,99 a $920,84 con SUBE registrada. En caso de utilizar una tarjeta SUBE sin registrar, el mismo trayecto tendrá un valor de $1.464,14.

Para distancias de entre 3 y 6 kilómetros, la tarifa será de $1.023,20 con SUBE registrada y $1.626,89 sin registrar. En los recorridos de 6 a 12 kilómetros, el pasaje costará $1.102,01 y $1.752,20, respectivamente.

En tanto, para viajes de 12 a 27 kilómetros, los usuarios pagarán $1.180,90 con SUBE registrada y $1.877,63 sin registrar. De esta manera, el valor del boleto continuará dependiendo tanto de la distancia recorrida como de la nominalización de la tarjeta.

En la provincia de Buenos Aires también se aplicará un aumento del 3,7% para las líneas de colectivos urbanos que prestan servicio en el AMBA. El boleto de 0 a 3 kilómetros será de $1.207,55 con SUBE registrada y $2.415,11 sin registrar.

Para los trayectos de mayor distancia, las tarifas provinciales llegarán hasta $2.129,52 con SUBE registrada para viajes de más de 27 kilómetros, mientras que quienes utilicen una SUBE sin registrar deberán pagar $4.259,04.